De 60 a 78 mil dólares: Los impactantes precios de las entradas para ver la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 14 de febrero, el hipódromo King Abdulaziz será el epicentro del turf mundial con la disputa de la Saudi Cup (G1). Con una bolsa de 20 millones de dólares, el evento no solo atrae a los mejores purasangres del planeta —muchos de los cuales ya se encuentran en las instalaciones—, sino también a una audiencia dispuesta a pagar cifras astronómicas por la exclusividad.

Los boletos ya están disponibles a través del portal oficial del Jockey Club de Arabia Saudita, con opciones que van desde el acceso general hasta experiencias de ultra-lujo que desafían cualquier presupuesto convencional.

¿Cuánto cuesta ver la Saudi Cup en vivo?

Para el aficionado común, los precios son relativamente accesibles. La entrada general tiene un costo de 225 riyals (aproximadamente U$60) para la jornada del viernes y 295 riyals (U$78) para el sábado, el día de la gran final. Los niños menores de cinco años entran gratis, mientras que para los mayores de 12 años el costo es de 112 riyals (U$30). Además, existen descuentos para grupos de adultos.

El salto al lujo: Gastronomía y vistas privilegiadas

Para quienes buscan una experiencia superior, los precios escalan rápidamente. En el exclusivo Restaurante Al Thuraya, un asiento en una mesa sin vista directa a la pista comienza en los 1,500 riyals (U$400). Sin embargo, si el deseo es disfrutar de la brisa y la acción desde la terraza exterior, el paquete asciende a los 4,500 riyals (U$1,200) por persona.

Suites privadas: El precio de la exclusividad total

La verdadera ostentación se encuentra en las Suites Privadas de la tribuna Al Thuraya. Alquilar uno de estos espacios tiene un costo de 295,000 riyals (aproximadamente $78,665 dólares).

Este servicio incluye:

Capacidad para 35 invitados .

. Catering de comida internacional y bebidas sin límite.

Camareros y monitores privados.

Estacionamiento exclusivo y acceso a todas las zonas del recinto.

Cabe destacar que la tribuna ubicada exactamente frente a la línea de meta está fuera de mercado: ese espacio está reservado estrictamente para la realeza saudí y los invitados especiales determinados por las autoridades del Jockey Club.