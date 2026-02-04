Hipismo

A defender el liderato: Estos son los presentados de la semana de Juan Carlos Ávila en Tampa Bay Downs

El entrenador venezolano domina la estadística de victorias en el óvalo de Florida y prepara su artillería

Por

Saúl García
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 01:41 pm
A partir de esta semana, el hipódromo de Tampa Bay Downs retoma la programación de cinco días de competencias. El meeting, que culmina en mayo, tiene al profesional venezolano Juan Carlos Ávila en la cima de la tabla con 21 triunfos y en el tercer puesto por producción de dinero.

Agenda de compromisos en Tampa Bay Downs

Aunque este miércoles el preparador inscribió dos ejemplares, repasamos sus compromisos clave a partir de la jornada del jueves:

  • Jueves: En la séptima carrera, Ávila presenta a Le Griffon en un Claiming de $19,000 (1,600 metros, arena). El ejemplar de cuatro años y más contará con la monta de José Batista y parte con un Morning Line de 7-2.
  • Viernes: El establo presenta dos cartas. Primero, Sweet Hazely compite en la segunda prueba, un Claiming de $22,300 en superficie de arena bajo la conducción del criollo Cipriano Gil.

Cierre de jornada: En la novena del viernes, Gianluca Be Lucky verá acción en un Allowance Optional Claiming de $56,500 sobre el césped. El jinete Samy Camacho será el encargado de guiarlo.

Hasta ahora, la jornada de programación de carreras de la tarde del sábado y domingo no han sido publicadas de manera oficial, donde el entrenador venezolano, seguramente, tendrá más ejemplares a presentar en las mismas.

