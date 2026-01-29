Juan Carlos Ávila muy cerca de una nueva marca en su carrera en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves en el hipódromo de Tampa Bay Downs concluyó con un dominio total de los jinetes y entrenadores venezolanos. Los jinetes criollos sumaron siete victorias, mientras que los entrenadores destacaron con tres.

Gerard Ochoa, Juan Carlos Ávila y Eduardo Luces fueron los protagonistas entre los preparadores venezolanos.

Juan Carlos Ávila continúa como líder del circuito

El “Catire Ávila”, como lo conocen sus más allegados, sigue con el dominio del circuito de Tampa Bay Downs. Este meeting, que celebra el centenario de actividad, cumple tres meses de desarrollo y finalizará un día después del Kentucky Derby (G1), es decir, domingo 3 de mayo.

Ávila, quien solo conquistó 23 victorias la pasada temporada, está firme en este arranque del nuevo meeting con 21 visitas al parque de vencedores. Este jueves sumó una para esa causa con el ejemplar Midnight Onyx con la monta del también venezolano Cipriano Gil, quien, dicho sea de paso, fue el piloto uno de los más destacados con dos triunfos.

Juan Carlos Ávila, para esta semana presentó a La Vecchia Signora el viernes y el sábado ensillará a Peppapete.

Eduardo Luces, nuevo talento criollo

El joven entrenador venezolano Eduardo Luces, quien se estrenó la pasada temporada con tres victorias, se retrató por vez primera este año. Luces presentó de manera impecable al ejemplar Tricky Tiger, que significó un longshot en la taquilla este jueves con un pago de $41 a ganador con la monta del jinete José León, en la séptima del programa. No registra compromisos para lo que resta de jornadas.

El zuliano Gerard Ochoa, por su parte, con años de experiencia, también destacó este jueves con la victoria con el ejemplar Jassai con la monta de Samuel Marín, en la segunda carrera de la jornada jupitiana. Jassai, que es propiedad de Ochoa, le permitió sumar su segunda victoria en la campaña y la 120 de por vida en Estados Unidos. Ochoa solo ensilló a este ejemplar en la semana.