Farándula

Muere Gemma Cuervo a los 91 años, actriz de “Aquí no hay quien viva”

Sus familiares emitieron un comunicado a todos los medios de comunicación en España para anunciar su lamentable pérdida 

Por

Kleimar Reina
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 03:05 pm
Muere Gemma Cuervo a los 91 años, actriz de “Aquí no hay quien viva”
Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 14 de marzo, falleció Gemma Cuervo a los 91 años, querida actriz española, conocida por dar vida a uno de los personajes más carismáticos en “Aquí no hay quien viva”.

A través de un comunicado divulgado a los medios en España, sus familiares anunciaron la triste partida de la veterana en la actuación de teatro, cine y televisión. "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Aunque se desconoce la causa del fallecimiento, sus seres queridos anunciaron que se abrirá una capilla ardiente el domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz a partir de las 10:00 am.

Noticia en desarrollo

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Sabado 14 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?