Muere Gemma Cuervo a los 91 años, actriz de “Aquí no hay quien viva”

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Este sábado 14 de marzo, falleció Gemma Cuervo a los 91 años, querida actriz española, conocida por dar vida a uno de los personajes más carismáticos en “Aquí no hay quien viva”.

A través de un comunicado divulgado a los medios en España, sus familiares anunciaron la triste partida de la veterana en la actuación de teatro, cine y televisión. "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Aunque se desconoce la causa del fallecimiento, sus seres queridos anunciaron que se abrirá una capilla ardiente el domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz a partir de las 10:00 am.

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