Exnovio de Belinda habría intentado quitarse la vida tras saltar al vacío

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Durante la tarde de este 13 de marzo, el actor José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia luego de caer del tercer piso de un edificio residencial, ubicado en la colonia Narvarte Poniente de Ciudad de México.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar luego de un llamado de emergencia hecho por una vecina que encontró el cuerpo herido y ensangrentado de quien asegura ser exnovio de Belinda.

Según versión de los socorristas Bichir se encontraba inconsciente y luego de una breve evaluación le diagnosticaron fractura de cara y abdomen agudo para luego trasladarlo al hospital.

El Ministerio Público de la Fiscalía de México han iniciado las averiguaciones para determinar las causas del hecho, sin embargo, medios internacionales del país azteca han afirmado que se trató de un intento de suicidio dada las primeras versiones.

Aseguran que fue un intento de suicidio

De acuerdo a un reporte de Infobae, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en su versión preliminar que “el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío”.

El periodista Carlos Jiménez, la madre del actor, Patricia Pascual, informó a los paramédicos que lo auxiliaban que “tomaba medicamentos”.

José Ángel Bichir y su vínculo con Belinda

Desde muy joven se relacionó con el espectáculo gracias a su padre, el también actor Odiseo Bichir. Sus primeros pasos en televisión fueron en proyectos juveniles como ‘Aventuras en el Tiempo’, donde compartió escenario con Belinda, quien también estaba incursionando en la industria.

Años más tarde se reencontraron en el reality 'Divina Comedia' en 2022. Un año más tarde, José Ángel Bichir compartió haber tenido una relación con Belinda, sin embargo, esta no confirmó la noticia.