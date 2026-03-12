Querido actor intentó quitarse la vida en medio de un deterioro físico y mental

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos cinco años el actor Ricardo Hill ha enfrentado una compleja situación médica y un considerable deterioro de su salud mental. A sus 64 años intentó quitarse la vida y batalla con sus pensamientos suicidas, según confirmó su hermano a TVNotas.

La vida del ‘Teacher’ como se le conoce en el medio artístico experimentó un cambio radical tras ser diagnosticado en 2020 con enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, hace dos años recibió la noticia de la detección de un deterioro cognitivo progresivo.

Estas complicaciones contribuyeron al abandono y deterioro físico y mental del querido actor, afectando su estilo de vida.

Aunque trabajó por mucho tiempo en el medio artístico en México como actor de comedia y de doblaje, en la actualidad se le dificultad concretar un proyecto. Ricardo Hill es reconocido por personajes en “La hora pico” y “La escuelita VIP”.

“Me va más o menos... Sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal... Tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir... No me hablan los productores. Voy cada mes con un psicólogo”, indicó.

Pensamientos suicidas de Ricardo Hill

Si bien batalla por su vida, en ocasiones llegan a su mente pensamientos para quitarse la vida y acabar con su sufrimiento, sin embargo, en la entrevista con la revista mexicana enfatizó que no iba a suicidarse.

“Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”, comentó con sinceridad.

De acuerdo con las declaraciones de su hermano, según el portal de TV Azteca, el actor intentó suicidarse hace tres años debido a las enfermedades que padece y a un fuerte episodio de ansiedad y depresión.

El actor en una crisis financiera

Sus complicaciones de salud lo llevaron a agotar sus ahorros en gastos médicos a lo largo de los años. Sin embargo, confesó vivir de la pensión y las regalías de sus personajes.

“Ahorré, pero se me acabó por las enfermedades. Tengo también mi pensión del Banco de Bienestar, recibo algunas regalías por mis personajes de doblaje o de las repeticiones”, comentó.

Actualmente Hill está viviendo en la casa de su hermano Salvador y cuando con el apoyo de su familia.