Italia silencia a Houston: Victoria histórica sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial

La selección de Italia dio el golpe más contundente en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar este martes a la superfavorita, Estados Unidos con marcador de 8-6. El encuentro, disputado en el Daikin Park —hogar de los Astros de Houston—, deja al equipo de las barras y las estrellas en una situación sumamente comprometida de cara a la siguiente fase.

Ofensiva implacable desde temprano

El conjunto europeo no mostró respeto por los nombres en el roster norteamericano. El receptor Kyle Teel, el campocorto Sam Antonacci y el jardinero Jac Caglianone castigaron temprano al abridor estadounidense, Nolan McLean, conectando cuadrangulares que pusieron el marcador 5-0 en apenas cuatro entradas.

Mientras la ofensiva italiana producía, el veterano abridor Michael Lorenzen realizaba una labor magistral. Lorenzen "domó" a la constelación de estrellas locales durante 4.2 entradas, neutralizando cualquier intento de reacción temprana por parte del equipo dirigido por Mark DeRosa.

El colapso del bullpen y la defensa local

La entrada de Ryan Yarbrough al montículo por Estados Unidos no trajo calma. Por el contrario, Italia aprovechó una serie de errores defensivos y un elevado de sacrificio de Dante Nori en la sexta entrada para concretar un rally que extendió la ventaja a un escandaloso 8-0, dejando atónitos a los miles de fanáticos en Houston.

Intento de remontada y drama final

Cuando el partido parecía sentenciado, la ofensiva de Estados Unidos despertó con orgullo. Gunnar Henderson rompió el celofán con un cuadrangular solitario en la sexta. Sin embargo, el protagonismo absoluto se lo llevó Pete Crow-Armstrong, quien cargó con el equipo al hombro conectando dos vuelacercas: uno de tres carreras en el séptimo acto y otro solitario en la baja del noveno para poner el juego 8-6.

Con el empate en la caja de bateo tras un sencillo de Bobby Witt Jr., el cerrador italiano Greg Weissert demostró nervios de acero. Weissert cerró la puerta de forma magistral ponchando consecutivamente a Gunnar Henderson y al capitán Aaron Judge, sellando una de las victorias más importantes en la historia del béisbol italiano.

Panorama clasificatorio: Un cierre de infarto

Con este resultado, el destino del Grupo depende de lo que suceda en el choque final entre México e Italia:

Si Italia vence a México: Avanzará con un récord perfecto (4-0) por primera vez en seis participaciones. En este escenario, Estados Unidos (que no juega este miércoles) clasificaría como segundo de grupo.

Si México vence a Italia: Se produciría un triple empate con récord de 3-1 entre Italia, México y Estados Unidos. El desempate se definiría por el criterio de carreras permitidas por outs defensivos registrados para determinar los dos clasificados a cuartos de final.

Este no era el guion esperado para el "Dream Team" estadounidense, pero Italia ha demostrado que en este Clásico, los nombres no ganan juegos por sí solos.