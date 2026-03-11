Venezolano estaría implicado en el robo a la casa de Susana Zabaleta

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano venezolano identificado como Adrián David fue capturado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su presunta vinculación al robo a la propiedad de la actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta.

La detención se produjo durante recorridos de vigilancia. Los oficiales detectaron al sospechoso a bordo de una motocicleta color negro con franjas verdes que, al notar la presencia policial, el sujeto intentó deshacerse de una bolsa y huir del lugar.

Tras una breve persecución, fue interceptado y sometido a una revisión de seguridad, donde se le decomisó 183 bolsas con aparente marihuana, 96 dosis de presunta cocaína, 14 cartuchos, dinero en efectivo y un equipo de telefonía móvil.

Vínculo con el robo a Susana Zabaleta

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, el hombre forma parte de una célula delictiva especializada en el robo a casas bajo la modalidad conocida como ‘La Patrona’.

Con este modus operandi irrumpieron en la vivienda de Susana Zabaleta, ubicada en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 26 de octubre.

¿Quiénes lideran esta banda?

Las autoridades dieron con la estructura criminal identificando a algunos integrantes de la banda. Ronny Antonio, alias ‘El Ronny’, presunto líder de la organización; Jhorianna Klismar, detenida previamente junto al cabecilla; Adrián David, posible distribuidor de droga y ejecutor de los atracos.

Además del robo a propiedades privadas, esta célula criminal estaría vincula con delitos de narcomenudeo y la distribución ilegal de armas de fuego en Ciudad de México.

¿Qué es la modalidad de 'La Patrona'?

Este método consiste en engañar a empleados domésticos o personal de seguridad mediante llamadas telefónicas. Los delincuentes se hacen pasar por los dueños de la casa o abogados, argumentando una "emergencia legal" o deuda urgente para convencer a las víctimas de entregar objetos de valor, joyas y dinero en efectivo.