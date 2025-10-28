Roban y extorsionan a querida actriz mexicana mientras estaba de viaje

Suscríbete a nuestros canales

Mientras estaba de viaje lejos de su hogar, la reconocida actriz mexicana Susana Zabaleta fue víctima de robo y extorsión. La denuncia la realizó a través de su cuenta de Instagram, en donde relató lo sucedido.

El hecho ocurrió en el domingo 26 de octubre cuando la artista recibió un mensaje inusual que la puso en alerta de que algo estaba mal en su casa. Inmediatamente entró en contacto con la señora de servicio quien le avisó del robo.

Los ladrones ingresaron a lo propiedad llevándose las prendas más valiosas y extorsionando a la persona que trabaja en su hogar.

“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa. Y lo quiero decir porque no es la primera vez que me pasa”, comentó Susana.

Susana Zabaleta como carne de cañón de ladrones

Esta no sería la primera vez que Susana Zabaleta es víctima de un robo. La también cantante reveló se ha vuelto costumbre ser el objetivo de los ladrones y extorsionistas no solo en su casa, sino en la vía pública.

"Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar, y pagar", dijo.

Pese al trago amargo que está atravesando, en una siguiente publicación la cantante se mostró al lado de su pareja, quien intentó animarla llevándola a la ópera.