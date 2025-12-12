Angélica Vale rompe el silencio y habla de la infidelidad en medio de su divorcio

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y conductora mexicana, Angélica Vale, volvió a encender los focos mediáticos al hablar sin tapujos sobre las infidelidades en su matrimonio con Otto Padrón, en el contexto de su reciente y doloroso proceso de divorcio tras 14 años de relación.

El tema surgió en su popular programa de radio “La Vale Show”, donde Angélica reflexionó sobre lo que duele encontrar “esas cositas” del pasado cuando una relación se ha roto, y cómo esos detalles aparentemente pequeños pueden marcar profundamente el corazón de quien ama.

Angélica Vale expone su dolor

Durante la transmisión, Angélica leyó un mensaje de una seguidora que hablaba sobre una persona que encontró mensajes coquetos guardados en el teléfono de su pareja.

Con honestidad y emoción, Vale explicó que borrar ese tipo de conversaciones si ya no aportan nada positivo, es una señal de respeto en la pareja, porque cuando esos recuerdos quedan visibles, duelen de verdad.

“Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos. Como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”, compartió la actriz.

En otro momento de su reflexión, Angélica tocó un punto sensible al decir que no cree que el dolor principal provenga de los mensajes en sí, sino del hecho de que quien los guardó todavía los atesoraba. Ese detalle, dijo, puede ser tan penetrante como una infidelidad abierta.

¿Qué detonó la separación de Angélica y Otto?

El contexto de estas confesiones es el divorcio con Otto Padrón, que se anunció oficialmente en noviembre de 2025.

Aunque la propia Angélica pidió inicialmente que no se hicieran especulaciones sobre las razones de su separación, no tardaron en circular versiones sobre infidelidades, problemas económicos y tensiones profundas en la relación.

La también intérprete de “La Fea Más Bella” enfatizó que han estado separados desde abril, mucho antes de que la noticia se hiciera pública, y aunque ella trata de mantener la privacidad de su familia, su programa se ha convertido en un espacio donde comparte sus pensamientos y experiencias personales.