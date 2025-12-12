Taylor Swift se quiebra en llanto por tres fans que murieron apuñaladas

Suscríbete a nuestros canales

Con el estreno de la docuserie Taylor Swift: The Eras Tour, vemos a Taylor Swift en su momento más vulnerable ante el complot terrorista que pretendía acabar con la vida de decenas de millas de personas", según la CIA.

Este material inédito que salió a luz este viernes 12 de diciembre en la plataforma Disney+, la superestrella reflexiona sobre los tres conciertos cancelados debido a una alerta de atentado terrorista en agosto de 2024.

Tiempo más tarde regresó a los escenarios con una sensación extraña después de lo sucedido. "Es una sensación extraña entrar en estos últimos cinco shows en Europa porque parece que hemos hecho como 128 shows hasta ahora, pero este es el primero donde siento que... no sé, como si estuviera patinando sobre hielo delgado o algo así", acotó.

Atentado contra Taylor Swift

Taylor Swift tenía planeado tres conciertos pautados en Viena, Austria, en agosto de 2024, sin embargo, un atentado terrorista fue frustrado por las autoridades.

Tres hombres fueron detenidos por los cuerpos policiales. De acuerdo a Associated Press, el complot fue planeado por el Estados Islámico con el objetivo de asesinar a “decenas de millas de personas".

Taylor Swift llora desconsolada

Tras lo ocurrido, la intérprete Bad Blood volvió a subirse al escenario el 15 de agosto en Londres, un show por el cual se puso "nerviosa e inquieta". Sin embargo, la compañía de su amigo Ed Sheeran sobre la tarima amenizó el ambiente en el estadio.

En la docuserie al verse vulnerable, Taylor Swiff se quebró en llanto por la muerte de tres fanáticas que murieron apuñaladas en una clase de baile y yoga con la temática de Swift en Southport.