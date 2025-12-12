Shai Gilgeous-Alexander: el guardia más letal de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Shai Gilgeous-Alexander (SGA), está reescribiendo la historia de la eficiencia ofensiva en la NBA. En lo que va de la temporada 2025-26, Shai no solo se mantiene como uno de los máximos anotadores de la liga, sino que está promediando la mayor cantidad de puntos por minuto (PPM) lograda por un guardia en una sola temporada, en toda la historia de la NBA. El jugador estelar del Oklahoma City Thunder,

La estadística de puntos por minuto es un indicador clave de la eficiencia ofensiva real de un jugador, ya que filtra el tiempo de juego, premiando a aquellos que maximizan su producción en el menor tiempo posible.

Actualmente, Shai Gilgeous-Alexander promedia cerca de 0.98 puntos por minuto.

¿Por qué es esto histórico para esta posición?

Dominio en poco tiempo: Este promedio supera las marcas establecidas por leyendas como Michael Jordan, Kobe Bryant y Stephen Curry en su posición. La habilidad de SGA para anotar consistentemente sin necesitar jugar la totalidad del partido (promedia alrededor de 33-34 minutos por encuentro) subraya su impacto implacable.

La liga entera: Si se considera la liga entera (incluyendo pívots), el récord histórico de puntos por minuto lo ostenta Wilt Chamberlain, quien en la temporada 1962 promedió una cifra casi inalcanzable de 1.04 PPM, jugando 50.4 puntos por partido. El hecho de que SGA sea el jugador más cercano a esa marca en más de 60 años (y el más eficiente de la era moderna) demuestra su dominio.

El perfil del máximo anotador moderno

La eficiencia de SGA no es una sorpresa, sino la culminación de un desarrollo estelar: