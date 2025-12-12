Shai Gilgeous-Alexander: el guardia más letal de la historia

La estadística de puntos por minuto es un indicador clave de la eficiencia ofensiva real de un jugador, ya que filtra el tiempo de juego, premiando a aquellos que maximizan su producción en el menor tiempo posible.
Actualmente, Shai Gilgeous-Alexander promedia cerca de 0.98 puntos por minuto.
¿Por qué es esto histórico para esta posición?
Dominio en poco tiempo: Este promedio supera las marcas establecidas por leyendas como Michael Jordan, Kobe Bryant y Stephen Curry en su posición. La habilidad de SGA para anotar consistentemente sin necesitar jugar la totalidad del partido (promedia alrededor de 33-34 minutos por encuentro) subraya su impacto implacable.
La liga entera: Si se considera la liga entera (incluyendo pívots), el récord histórico de puntos por minuto lo ostenta Wilt Chamberlain, quien en la temporada 1962 promedió una cifra casi inalcanzable de 1.04 PPM, jugando 50.4 puntos por partido. El hecho de que SGA sea el jugador más cercano a esa marca en más de 60 años (y el más eficiente de la era moderna) demuestra su dominio.
El perfil del máximo anotador moderno
La eficiencia de SGA no es una sorpresa, sino la culminación de un desarrollo estelar:
MVP y campeón: SGA viene de una histórica temporada 2024-25 en la que no solo fue el máximo anotador de la NBA (32.7 puntos por partido), sino que también ganó el MVP de la temporada y el MVP de las finales, llevando al Oklahoma City Thunder al Campeonato.
Estilo de juego: Su alta producción de puntos por minuto se debe a su capacidad para atacar el aro sin descanso, lo que se traduce en una cantidad impresionante de tiros libres intentados por partido. Su tiro de media distancia, sumado a una mejoría notable en el triple (promediando alrededor del 44% en la temporada actual), lo convierte en una triple amenaza imposible de defender.