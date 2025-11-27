La élite histórica: Shai Gilgeous-Alexander supera al 99.1% de la NBA en juegos de 40 puntos

Suscríbete a nuestros canales

La meteórica ascensión de Shai Gilgeous-Alexander a la cumbre de la NBA no es solo una sensación pasajera; es una hazaña estadística histórica. El base canadiense ya posee más partidos de 40 o más puntos que el 99.1% de todos los jugadores que han pasado por la historia de la liga.

Este dato impactante consolida la posición de SGA como uno de los anotadores más puros y eficientes de la era moderna, un hecho que lo sitúa entre la crema y nata de los grandes talentos ofensivos.

Un logro de precisión y volumen

Alcanzar la marca de 40 puntos en un juego es el sello distintivo de una actuación dominante, y lograrlo repetidamente es lo que separa a las estrellas de las superestrellas.

99.1% de la NBA: El dato implica que, de los miles de jugadores que han vestido un uniforme de la NBA desde 1946, Shai Gilgeous-Alexander se encuentra entre el 0.9% superior en esta categoría específica.

Juventud y trayectoria: Lo más notable es que Shai logra esta hazaña en las primeras etapas de su carrera, mientras lidera a un Oklahoma City Thunder que se ha transformado de un equipo en reconstrucción a un serio contendiente en el Oeste.

El sello de un anotador de época

La capacidad de SGA para anotar no se basa únicamente en el volumen, sino en la eficiencia. Su estilo de juego se caracteriza por:

Penetración imparable: Su habilidad para llegar al aro y sacar faltas lo convierte en un habitual de la línea de tiros libres, donde mantiene porcentajes de élite. Manejo del ritmo: Su mid-range game (tiro de media distancia) es uno de los más letales de la liga, permitiéndole controlar el ritmo ofensivo y tomar tiros de alta calidad.

Al mantener este ritmo anotador, Shai Gilgeous-Alexander no solo está reescribiendo los récords del Thunder, sino que está forjando un camino directo hacia las conversaciones del MVP y, eventualmente, hacia el Salón de la Fama.