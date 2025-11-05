NBA: Shai Gilgeous-Alexander y una marca inédita en el inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Shai Gilgeous-Alexander fue una figura fundamental para Oklahoma City Thunder en la última zafra, guiando a este equipo al campeonato de la NBA. Sin embargo, en esta naciente temporada 2025-2026 su buen ritmo sigue, y está marcando un inicio memorable, que le ha permitido hacer aún más historia en este deporte.

El jugador de 27 años es sin duda uno de los mejores actualmente en el baloncesto y su nivel parece no bajar, ya que en estos primeros juegos de la nueva campaña está siendo la figura principal de los actuales campeones, que deben tener como objetivo revalidar el campeonato.

En su último juego, jugó 29 minutos ante Los Angeles Clippers, donde anotó 30 unidades, repartió 12 asistencias y tomó 4 rebotes, números clave para el triunfo 126-107 de OKC.

Shai Gilgeous-Alexander es sinónimo de historia en la NBA

Según OptaSTATS, Gilgeous-Alexander está firmando un inicio de temporada que roza lo histórico. El base de los Oklahoma City Thunder se ha convertido en el primer jugador en la historia de la NBA en acumular más de 250 puntos y más de 50 asistencias sin conocer la derrota en los primeros ocho partidos del curso. Su consistencia, liderazgo y capacidad para dominar el juego en ambos costados de la cancha han impulsado a OKC a uno de los mejores arranques de su era moderna.

Más allá de los números, lo del canadiense refleja madurez y control absoluto del ritmo del juego. Su lectura ofensiva, la calma con la que toma decisiones y la eficiencia en el tiro lo han consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga. Cada noche parece encontrar una nueva forma de impactar, ya sea anotando, asistiendo o defendiendo. Si mantiene este nivel, no solo los Thunder seguirán soñando alto, sino que el nombre de Gilgeous-Alexander se escribirá aún más fuerte en la conversación por el MVP.

En estos primeros ocho encuentros, Shai Gilgeous-Alexander tiene promedio de 33.1 puntos por juego, segundo mejor de la liga, con 5.0 rebotes y 6.6 asistencias.