NBA: Russell Westbrook rompe el silencio tras el cruce con los Nuggets

Russell Westbrook aclaró la razón para no ejercer su opción de jugador con Denver Nuggets. El base estrella contó su verdad y lanzó un dardo que no gustará en la franquicia de Nikola Jokic; el jugador ahora en Sacramento Kings se le ve tranquilo y enfocado en la temporada 2025-26.

Westbrook en la derrota Nuggets 130-124 Kings resaltó la razón para no volver a Denver: "No me querían de vuelta… Me dijeron que no aceptara la opción de jugador. No voy a ningún sitio donde no me quieran. No tengo por qué ir". No tuvo una buena relación con la franquicia.

Russell fue clave en la última serie de playoffs que Nuggets ganó en la temporada 2024-25. Sin embargo, hubo muchos problemas entre el equipo y el base; de hecho, Nikola Jokic fue el único que lo respaldo en un momento de tensión que terminó con el despido de Mike Malone.

Sacramento Kings pone a prueba el nuevo carácter de Russell Westbrook

La versión de Russell Westbrook en Sacramento Kings es mucho más táctica y metódica que en años anteriores. En su nuevo equipo, la idea es tener minutos de calidad sin un protagonismo muy alto; aportar desde la veteranía con ritmo y adaptándose al sistema de Mike Brown.

Westbrook está rodeado de de jóvenes que lo idolatran por su trayectoria. Sin embargo, el base aporta desde un rol diferente y eso lo hace indispensable para el proyecto de los Kings. Si logra ejecutar la transición de anotador élite a veterano formador, será clave para la temporada.

Promedios de Russell Westbrook con Sacramento Kings en 2025-26

Russell Westbrook ha respondido con discreción y constancia en Sacramento. Su impacto no se mide en números rutilantes, sino en cómo gestiona los ritmos del equipo desde la banca. En cada partido, deja señales de adaptación en un grupo joven con aspiraciones altas.

Promedios de Westbrook en 2025-26:

- 27.6 minutos, 43.2% tiros de campo, 39.4 % triples, 70.0 % tiros libres, 5.9 rebotes, 5.0 asistencias, 0.1 bloqueos, 1.4 robos, 2.3 faltas personales, 2.4 perdidas, 13.9 puntos