Protagonista sorpresa: El ejemplar que venció a Sovereignty compite este viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre Sovereignty, considerado uno de los mejores caballos en actividad a nivel mundial, reafirma su estatus de élite. El doble coronado alcanzó el sexto lugar en la más reciente actualización del Ranking Global TRC (Thoroughbred Racing Commentary), una jerarquía que clasifica a los corredores más destacados del planeta.

Un Sistema de Clasificación de Prestigio: Caballos

El Ranking Global TRC, con sede en Estados Unidos, representa una jerarquía de élite. Este sistema evalúa y clasifica semanalmente a los protagonistas más influyentes del turf internacional, lo que convierte la posición de Sovereignty en un logro de gran trascendencia.

Sovereignty ostenta actualmente una marca de seis triunfos en nueve actuaciones, con una producción que supera los cinco millones de dólares. Sus números validan su presencia en el selecto grupo de los diez mejores del mundo.

El Regreso del Verdugo

Casualmente, una de las escasas derrotas que registra Sovereignty ocurrió el pasado 29 de marzo de 2025 en el Curlin Florida Derby presented by Hill 'n' Dale Farms at Xalapa (Gr. 1), una prueba de 1.800 metros. En aquella ocasión, el ejemplar Tappan Street lo dominó con ventaja de un cuerpo y un cuarto, con la monta de Luis Sáez.

Tappan Street, un castaño de tres años e hijo de Into Mischief, superó posteriormente una fractura condilar. El caballo se reporta listo y vuelve a las pistas como parte del programa de carreras que se disputa este viernes en Gulfstream Park.

Tappan Street: Listo para Reaparecer Séptima Carrera

El programa de hoy contempla nueve interesantes carreras. Tappan Street figura inscrito para participar en la séptima de la tarde, un optional claiming programado para ejemplares de tres años y mayores, en un recorrido de 1.600 metros en la pista de arena.

El ejemplar entrena bajo la supervisión de Brad Cox y contará con la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr., uno de los jinetes más destacados del circuito.

El castaño realizó su ejercicio más reciente el 13 de diciembre del presente año. En una prueba de 1.000 metros, agenció un tiempo de 1:02.20, el tercer mejor briseo de cinco realizados ese día en el Payson Park Training Center. Su condición física parece óptima para afrontar este esperado regreso a la competencia.