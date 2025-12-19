NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 19 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

New York Knicks y Philadelphia Sixers serán los encargados de estremecer los tabloncillos en la jornada de este viernes 19 de diciembre. De la mano de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, los neoyorquinos se estrenan como actual monarcas de la Copa de la NBA.

No será el único desafío de alto impacto en la Conferencia Este, ya que Boston Celtics quiere acercarse al tercer puesto y retará en el mítico TD Garden a Miami Heat, que también se encuentra en zona de clasificación con marca de 15 victorias y 12 reveses para figurar en el séptimo peldaño.

En otros escenarios, Oklahoma City Thunder saldrá a relucir su liderato en la Conferencia Oeste contra Minnesota Timberwolves, que ha ganado siete en los últimos 10 compromisos. El compromiso se disputará en el Target Center, recinto donde la escuadra de Anthony Edwards ha mostrado su poderío en su mejor versión con nueve triunfos en sus primeros 14 juegos.

Juegos para hoy en la NBA: 19 DE DICIEMBRE