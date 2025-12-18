MLB: Diamondbacks podría romper el mercado con esta firma

Suscríbete a nuestros canales

Diamondbacks de Arizona en teoría es un equipo que busca una pequeña reconstrucción para 2026. Sin embargo, en la práctica están moviéndose fuerte para adquirir a un pelotero en la agencia libre; de lograrlo darían un golpe en la mesa y competirían fuerte en Grandes Ligas.

D-backs entró de lleno en la puja por Alex Bregman, uno de los mejores agentes libres de 2026. Se han estado moviendo para adquirir lanzadores con Ketel Marte como moneda de cambio. Sin embargo, Ken Rosenthal señala que hay un escenario donde adquieren a Bregman y mantienen al dominicano.

Si ocurre dicha situación sería un golpe encima de la mesa de Liga Nacional. Arizona adquiere a un tercera base de calidad, Guante de Oro con un bate de contacto élite que ha llevado a sus equipos a postemporada; pero además, mantiene a un pelotero insignia como Marte que ha liderado un proyecto a Serie Mundial.

Alex Bregman - Ketel Marte: Liderazgo para llevar a D-Backs a Serie Mundial

Si logran retener a Ketel Marte y sumar a Alex Bregman, Diamondbacks de Arizona construirían una ofensiva: con contacto, experiencia, disciplina y versatilidad. La gerencia entiende que la competitivo en el Oeste es mínimo y una firma de este calibre podría alterar el mapa de postemporada.

El encaje deportivo es evidente: Bregman aportaría liderazgo y producción inmediata en tercera base, mientras Marte seguiría siendo el motor ofensivo desde la intermedia. Con Geraldo Perdomo consolidado y Corbin Carroll como gran estrella; Arizona tendría un lineup de un alto nivel.

El desafío está en el pitcheo, donde los D‑Backs aún necesitan profundidad real para competir con Dodgers. En ese aspecto, tendría que valorar otras opciones para potenciar la rotación, ya sea mediante prospectos o firmas de bajo valor proyectando un alto rendimiento.