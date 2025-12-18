Actor y modelo gay muere en accidente de motocicleta a los 31 años

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine para adultos gay está de luto, al confirmase la muerte del actor y modelo Lane V. Rogers, mejor conocido como Blake Mitchell. El joven que era una estrella del OnlyFans, falleció el 15 de diciembre en un accidente de motocicleta en California, Estados Unidos.

Detalles del lamentable hecho

Reportes difundidos por diversos medios estadounidenses afirman que el hombre conducía su moto por una carretera costera de Ventura County, donde impactó fuertemente en contra de un camión.

Las autoridades encargadas de recoger el cuerpo, notificaron que Mitchell sufrió traumatismo en diversas partes del cuerpo y fue declarado muerto en el lugar, ya que el impacto fue muy grande.

TMZ afirmó en un artículo que el camión con el cual impactó la moto de Blake, colaboró con las autoridades para detalles del accidente, que deja un profundo vacío en los múltiples seguidores del joven, quien era una figura muy popular dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Hasta el momento no se conoce si el modelo estaba bajo sustancias de alcohol y estupefacientes, o si su moto presentaba algún problema que le pudo haber ocasionado el accidente. Autoridades realizan una investigación profunda.

¿Quién Blake Mitchell?

El creador de contenido que deja 407 mil seguidores en Instagram, nació el 14 de agosto 1994, en Kentucky, en el seno de una familia pequeña. Desarrolló su carrera como actor para adultos en California, donde vivía.

Su éxito fue muy gran en OnlyFans, teniendo múltiples suscripciones de personas de todo el mundo, que buscaban ver su contenido subido de tono, con fotos y videos.

Internautas han llenado sus últimas publicaciones en Instagram, de mensajes de condolencias y tristeza por su partida.