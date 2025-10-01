Actor de cine para adultos es condenado por explotación sexual infantil

Suscríbete a nuestros canales

El actor conocido en la industria pornográfica como Austin Wolf (cuyo nombre real es Justin Heath Smith) fue declarado culpable y sentenciado por graves delitos de explotación sexual infantil en un tribunal federal de Manhattan.

El fiscal a cargo del caso fue categórico: “Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles”, declaró Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York. “El mensaje para los depredadores es claro: no tienen cabida en nuestras calles”.

Delitos y sentencia para el actor

Durante los procedimientos legales, se reveló que Austin Wolf enfrentaba cargos por recepción y distribución de pornografía infantil, así como por incitación de menores a participar en actividades sexuales. En junio de 2025, decidió declararse culpable en dicho tribunal.

Finalmente, el veredicto no fue leve. El estadounidense recibió 19 años de prisión completos por esos cargos y un régimen posterior de supervisión de 10 años. Adicionalmente, se le impuso una multa de 40.000 dólares.

Para muchos, la pena ha resultado tanto una señal ejemplar como una advertencia escalofriante sobre los extremos a los que puede llegar la explotación bajo el disfraz de poder o fama.

Las autoridades informaron que, hallaron en el poder de Austin al menos unos 1.291 archivos con pornografía infantil, al igual que comprobaron que, él mismo distribuyó el material a otras 15 personas.

Antecedentes de Justin Heath

El artista porno de 44 años fue arrestado por primera vez en abril del año pasado, luego de que las autoridades allanaran su apartamento en Manhattan y descubrieran unos 200 videos con pornografía infantil almacenados en una tarjeta SD.

Wolf abusó e intentó explotar sexualmente a víctimas menores desde 2023, de acuerdo a un informe emitido por la fiscalía estadounidense. A finales de 2023 y principios de 2024, el actor y otro adulto se reunieron con una menor de 15 años para abusar de ella.

“Durante este encuentro, el Hombre-1 (invitado de Austin) le practicó sexo oral a la menor mientras Smith se masturbaba”, indicó la fiscalía en su comunicado.

Asimismo, el acusado también habría planeado encontrarse con un hombre que tenía un hijo de 7 años, quien supuestamente estaba convencido de “ponerlo a disposición de Smith para abusar sexualmente de él”. Afortunadamente, el actor fue detenido antes de que eso ocurriera.