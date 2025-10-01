¡Anoten! Cinco nuevos concursantes para las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de octubre y el 1 de noviembre tendrá lugar la Breeders' Cup de este año, que se llevará a cabo en Del Mar, un lugar situado al sur de Santa Anita, en el condado de San Diego. Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.

Breeders’ Cup: Este fin de semana se anotaron cinco nuevos participantes

Entre California y New York, se inscribieron cinco nuevos nombres que estarán presente en la venideras Breeders’ Cup a correrse a finales de este mes en Del Mar, gracias al programa “WinAndYoureIn” Si ganas, estás adentro. Los nuevos integrantes: Johanes (BC Mile), Nevada Beah (BC Classic), Patriot Spirit (BC Sprint), Cavalieri (BC Distaff) e Imagination (BC Sprint).

Johannes, en gran demostración el hijo de Nyquist, cinco veces ganador de stakes de grado el año pasado, con una gallarda valentía consiguió una segunda victoria consecutiva en la carrera City of Hope Mile (G2) de $200,000 disputado en el hipódromo de Santa Anita Park, y se ganó un lugar automático en la Breeders' Cup Mile, en la que quedó segundo el año pasado.

Nevada Beach, con la monta de Juan Hernández, para el entrenador Bob Baffert, se llevó el Goodwood Stakes (G1), en recorrido de 1.800 metros con una premiación a repartir de $300.000, consiguió su pase directo a la Breeders’ Cup Classic (G1).

Patriot Spirit, entrenado por Michael Campbell, y montado por el jinete venezolano miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, Javier Castellano, se llevó el Vosburgh S. (G3) valorado por $200,000, en crono de 1:21.84, y con la victoria en este sprint disputado el sábado en Belmont en el Big A, le proporcionó un lugar "Win and You're In" para la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar.

La invicta ganadora de Grado 1, Cavalieri, a pesar de no contar con una buena salida en la partida, su jinete Juan Hernández, la llevó con una magistral conducción a la victoria al Zenyatta Stakes (G2) de $200,000, que se disputó en1.700 metros en Santa Anita. Prueba que forma parte de la serie Breeders' Cup Challenge, y se ganó una plaza automática para la Breeders' Cup Distaff de este año, con premio de $2 millones, en Del Mar.

Imagination, este domingo se llevó el Sprint Championship Stakes (G2) en el hipódromo de Santa Anita, en fortísima atropellada en la cual derrotó al campeón defensor de la velocidad en Estados Unidos, Straight No Chaser. Esta prueba otorgó un lugar para la Breeders’ Cup Sprint a correrse el 1 de noviembre en Del Mar.