Rescisión histórica: Anthony Rendon deja Los Ángeles

El decepcionante ciclo de Anthony Rendon con Los Angeles Angels ha llegado a su fin de manera anticipada. Según informó Sam Blum de The Athletic, ambas partes han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato del antesalista, cerrando uno de los capítulos más complicados en la historia reciente de la franquicia.

Reestructuración y pagos diferidos

Para facilitar su salida, el contrato de Rendon será reestructurado. Aunque no se han revelado los porcentajes exactos de distribución, el salario restante del jugador se pagará de forma diferida durante los próximos tres a cinco años.

Rendon, de 35 años, tenía programado percibir un salario de 38.6 millones de dólares para la temporada 2026. Al liberar este espacio inmediato en la nómina, la organización de Los Ángeles obtiene la flexibilidad financiera necesaria para ser mucho más agresiva en el mercado de agentes libres y reconstruir un roster competitivo.

De estrella de Serie Mundial a una inversión fallida

La llegada de Rendon a Anaheim en diciembre de 2019 generó expectativas masivas. Tras una campaña histórica con los Washington Nationals, donde conectó 34 jonrones, lideró las Grandes Ligas con 126 carreras impulsadas y fue pieza clave para ganar la Serie Mundial, los Angels le otorgaron un contrato de siete años y 245 millones de dólares.

En aquel momento, Rendon era considerado uno de los bateadores más completos del béisbol, habiendo terminado tercero en la votación al MVP de la Liga Nacional en 2019. Sin embargo, su paso por la Liga Americana nunca cumplió con lo prometido.

El calvario de las lesiones

La falta de disponibilidad fue el factor determinante en el fracaso de este acuerdo. Durante sus cinco temporadas con los "Halos", Rendon solo pudo participar en 257 partidos, un promedio alarmantemente bajo que frustró tanto a la directiva como a la fanaticada.

Su historial médico en el equipo incluye múltiples visitas a la lista de lesionados por problemas en la espalda, muñeca y rodilla. El punto final llegó tras someterse a una cirugía de cadera que le puso fin prematuramente a su actividad antes del inicio de la campaña 2025, dejando claro que su cuerpo ya no podía soportar el rigor de una temporada completa de Grandes Ligas.

Un nuevo comienzo para los Angels

Con la salida de Rendon y la reestructuración de su deuda, los Angels cortan lazos con un contrato que se había convertido en un obstáculo para el crecimiento del equipo. Ahora, la gerencia podrá enfocar sus recursos en rodear mejor a sus figuras jóvenes y buscar los brazos necesarios para volver a competir en la División Oeste de la Liga Americana.