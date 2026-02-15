Dominio quisqueyano: 26 dominicanos proyectados como titulares para el Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con las proyecciones más recientes de los analistas de MLB.com, la República Dominicana volverá a ser la fuerza extranjera dominante en las Grandes Ligas. Para el Día Inaugural de la temporada 2026, se espera que al menos 26 peloteros dominicanos figuren como titulares en las alineaciones de las 30 organizaciones.

El poder estelar en la Liga Americana

En el "Joven Circuito", la presencia dominicana combina veteranía de élite con la explosividad de la nueva generación. Figuras consagradas como Vladimir Guerrero Jr. (Toronto) y José Ramírez (Cleveland) encabezan una lista que también incluye a rostros que ya son presente y futuro de la liga, como Julio Rodríguez (Seattle) y Jeremy Peña (Houston).

Además, el talento joven pide paso con fuerza: Junior Caminero se perfila como una pieza inamovible en Tampa Bay, mientras que el receptor Samuel Basallo surge como la nueva joya en el lineup de Baltimore. En el Bronx, aunque no aparecen inicialmente como titulares indiscutibles, se espera que Jasson Domínguez y Amed Rosario tengan una participación constante como piezas clave en la rotación de los Yankees.

Dominio absoluto en la Liga Nacional

La Liga Nacional será el verdadero fortín de los "criollos" este año, con 20 dominicanos proyectados para iniciar el juego en la jornada inaugural. Este volumen de talento se concentra especialmente en la División Oeste, donde varios equipos han construido su identidad alrededor del pilar dominicano.

San Diego, con su constelación de estrellas formada por Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ramón Laureano y Miguel Andújar, se posiciona como el equipo con mayor representación dominicana en un solo lineup en todas las Mayores.

Nuevas duplas y movimientos estratégicos

El mercado de movimientos ha dejado configuraciones fascinantes para esta campaña 2026:

Arizona y Miami: Los Diamondbacks presentan un tridente de respeto con Geraldo Perdomo, Ketel Marte y el veterano Carlos Santana . Por su parte, los Marlins confían su ofensiva a la juventud de Agustín Ramírez, Christopher Morel y Otto López .

Nueva York y Pittsburgh: En Queens, la llegada de Juan Soto a los Mets se complementa con la presencia de Jorge Polanco . Mientras tanto, en Pittsburgh, el veterano Marcell Ozuna aportará su poder junto al imponente Oneil Cruz .

San Francisco y Cincinnati: Los Gigantes presentan una de las duplas más sólidas con Rafael Devers y Willy Adames, igualando la apuesta de los Rojos, que cuentan con la electricidad de Elly de la Cruz y Noelvi Marte.

La "tropa dominicana" en la Nacional se completa con el siempre peligroso Teoscar Hernández en los campeones Dodgers y Luis García Jr. anclado en la alineación de Washington. Con este panorama, el 2026 promete ser otro año donde el ritmo y el bateo de la República Dominicana marquen la pauta en el mejor béisbol del mundo.