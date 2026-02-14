Sandy Alcántara hará historia: el "Sandman" abrirá su sexto Día Inaugural con los Marlins

Suscríbete a nuestros canales

El as de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, ha sido confirmado oficialmente para su sexta apertura de Día Inaugural, marcando un hito sin precedentes en la historia de la franquicia. Con este nombramiento, el dominicano se consolida como el lanzador con más aperturas iniciales en la historia del equipo del sur de la Florida.

"De entrada, probablemente fue una de las decisiones más sencillas que habría tomado al comenzar el campamento", afirmó el mánager Clayton McCullough este viernes. La cita está pactada para el próximo 27 de marzo, cuando los Marlins reciban a los Rockies de Colorado para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026.

El duro camino de regreso

Para Alcántara, este honor tiene un sabor especial tras un proceso de resiliencia notable. Después de perderse toda la campaña 2024 debido a una cirugía Tommy John, el derecho utilizó el 2025 para reencontrarse con su mejor versión.

Aunque la primera mitad del año pasado fue complicada —con una efectividad de 5.36 y una racha de siete derrotas consecutivas—, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional 2022 demostró de qué está hecho tras el Juego de Estrellas. En sus últimas 12 aperturas de 2025, Sandy registró un récord de 7-3 con una efectividad de 3.13, despejando cualquier duda sobre su durabilidad.

"Básicamente, se estaba rehabilitando en las Grandes Ligas sobre la marcha durante la primera mitad del año pasado", comentó Peter Bendix, presidente de operaciones de béisbol. "Vimos un poco de óxido... Luego eso cambió. Ver la versión completa de Sandy en el Día Inaugural es realmente emocionante".

Un pilar forjado en intercambios históricos

A sus 30 años, Alcántara cuenta con un récord vitalicio de 52-67 y una efectividad de 3.65. Es imposible olvidar que llegó a Miami en 2017 como parte del canje que envió a Marcell Ozuna a San Luis, un movimiento que, visto en retrospectiva, ha sido uno de los más beneficiosos en la historia de los Marlins.

Su punto más alto llegó en 2022, cuando lideró la liga con 228 2/3 entradas lanzadas y ponchó a 207 rivales, una carga de trabajo de "vieja escuela" que lo llevó a la cima del pitcheo mundial.

Escala en el Clásico Mundial de Béisbol

Antes de subir al montículo del loanDepot park el 27 de marzo, Alcántara tiene una cita con su patria. El lanzador planea liderar la rotación de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes.

McCullough no muestra preocupación por la carga de trabajo adicional; al contrario, confía en que el torneo servirá para que Sandy termine de "estirar el brazo" y llegue en plenitud de condiciones. "Anticipo que cuando lleguemos al Día Inaugural, Sandy estará en el mismo nivel, o incluso superior, al que tendría si se hubiera quedado solo en el campamento", aseguró el timonel.

Por su parte, el protagonista se mantiene fiel a su mentalidad competitiva: "Vine aquí con la mentalidad de competir por un puesto, ya sea el número 1 o el 2. Estoy súper emocionado por otra oportunidad de estar en el montículo con los Marlins; estoy muy contento".