El factor humano ante el radar: Chris Sale confía en sus umpires y receptores

Una de las tramas más fascinantes de esta temporada 2026 es, sin duda, la llegada oficial del Sistema Automático de Bola/Strike (ABS) a las Grandes Ligas. Esta herramienta permitirá a los jugadores desafiar las decisiones de los umpires en tiempo real, pero hay un lanzador que no quiere saber nada del botón de "replay".

Chris Sale, el as de los Bravos de Atlanta, ha dejado claro que no esperen verlo dándose los golpecitos en la cabeza (la señal oficial para el reto) en ningún momento de la campaña.

Un código de honor en la lomita

"Nunca desafiaré un lanzamiento. Nunca lo haré. No lo haré", sentenció Sale el pasado viernes en declaraciones recogidas por Justin Felder de Fox 5 Sports. Al ser cuestionado sobre su tajante negativa, el veterano zurdo apeló a la ética profesional: "Porque no soy árbitro. Ese es su trabajo. Soy un lanzador abridor; nunca en mi vida he cantado bolas o strikes".

Sale, quien a sus 36 años sigue siendo uno de los competidores más feroces del negocio, no está necesariamente en contra de la tecnología, pero prefiere mantener el respeto por el rol del oficial detrás del plato. Para él, lidiar con el "elemento humano" —incluso cuando las llamadas no le favorecen— es parte esencial de la esencia del juego.

El arte de recibir y la confianza en el receptor

Parte de la renuencia de Sale tiene que ver con su profundo respeto por los receptores modernos. El tres veces campeón de ponches cree que jugadores como Sean Murphy o el joven Drake Baldwin son artistas del framing (encuadre de lanzamientos) y no quiere interferir en su labor.

"Los receptores de hoy en día hacen que todas parezcan strikes por la forma en que atrapan la pelota", explicó Sale. "Soy ambicioso y me gustan esos lanzamientos en la esquina que pueden estar un poco fuera. Cuando lanzas bien y tienes a 'Murph' o a 'Baldy' recibiendo de la manera correcta, consigues strikes que técnicamente no lo son. No quiero desperdiciar un desafío que el equipo podría necesitar más tarde por un capricho mío en la lomita".

¿Cómo funcionará el sistema ABS en 2026?

Para quienes aún no están familiarizados con la mecánica del reto, la MLB ha establecido reglas muy específicas tras años de pruebas en las ligas menores:

Cantidad de retos: Cada equipo contará con dos desafíos por partido .

El procedimiento: Solo el lanzador, el receptor o el bateador pueden solicitar el reto. Deben hacerlo tocándose la punta de la cabeza dentro de los dos segundos posteriores al lanzamiento.

Resolución instantánea: Una vez solicitado, se mostrará un gráfico en las pantallas del estadio indicando si el pitcheo tocó o no la zona de strike virtual. El proceso es casi inmediato para no afectar el ritmo de juego.

Entradas extras: Todos los equipos recibirán un desafío adicional si el juego llega a la décima entrada, independientemente de si ya agotaron sus oportunidades en los nueve episodios reglamentarios.

Mientras la liga se prepara para esta transición tecnológica, Chris Sale se mantiene como un bastión de la "vieja escuela", confiando en su brazo, en el guante de su receptor y en el juicio, a veces imperfecto pero siempre humano, del hombre de azul detrás del plato.