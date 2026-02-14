Shohei Ohtani y la misión 2026: el premio Cy Young en la mira

Suscríbete a nuestros canales

Con un currículum que incluye cinco selecciones al All-Star, cuatro premios MVP, dos anillos de Serie Mundial y un campeonato del Clásico Mundial de Béisbol (WBC), Shohei Ohtani ya no tiene nada que demostrar. Sin embargo, en la mente del fenómeno japonés, siempre hay un "pero". ¿El único honor individual de peso que falta en su vitrina? El premio Cy Young.

Tras un 2025 donde los Dodgers hicieron historia, no sería una sorpresa ver a la superestrella de 31 años reclamar ese trofeo en esta nueva campaña.

La ambición de un trabajador incansable

"Creo que es justo decir que espera estar en la conversación sobre el Cy Young", comentó el viernes el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, durante el primer día de entrenamientos. "Solo queremos que esté sano, que sea titular, y que las estadísticas se resuelvan solas. Pero, hombre, este tipo es un trabajador extremadamente disciplinado y siempre espera lo mejor de sí mismo".

La atmósfera en Camelback Ranch era de optimismo puro. Apenas han pasado 105 días desde que Los Ángeles se convirtió en la primera franquicia en un cuarto de siglo en lograr títulos consecutivos de la MLB, tras vencer a los Blue Jays en aquel dramático Juego 7. Ahora, el enfoque vuelve a centrarse en la salud de Ohtani.

El regreso definitivo a las "dos vías"

Se espera que 2026 sea el año en que veamos a Ohtani como jugador de tiempo completo en el montículo y en el plato por primera vez desde 2023. Después de que una cirugía de codo lo limitara en 2024, Shohei regresó a lanzar a mitad del año pasado, dejando una marca de 3-0 con 4.43 de efectividad en la postemporada, siendo pieza clave para el bicampeonato.

"Se ve fuerte, pero no demasiado corpulento", añadió Roberts. "Al verlo lanzar y correr, notas que su cuerpo se mueve bien. Creo que está en su punto óptimo".

Por su parte, el nipón se mostró relajado y satisfecho con su preparación: "Por fin pude tener una pretemporada normal. Aunque fue bastante corta, siento que fue algo muy positivo".

El compromiso con Japón y el Clásico Mundial

El plan de Ohtani para las próximas semanas es intenso. Realizará prácticas de bateo en vivo antes de viajar a Tokio para unirse a la selección de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. No obstante, hay una advertencia importante: no lanzará en el torneo.

La decisión de que solo participe como bateador fue un consenso entre el jugador, su agente y el equipo para proteger su salud a largo plazo. "Aunque la gente piense que no es humano, sigue siendo alguien que ha pasado por dos cirugías importantes", enfatizó Roberts.

Con un campamento más largo de lo habitual, el mensaje de Dave Roberts es claro: ir con calma, ser metódicos y mantener el hambre de gloria. Con Ohtani buscando el Cy Young y el equipo persiguiendo el tercer título al hilo, el 2026 promete ser otro año histórico para el béisbol.