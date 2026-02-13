Aquí están los finalistas para los máximos premios hípicos de Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Pasada la página con el Eclipse Award, el galardón de las carreras de caballos más importantes de Estados Unidos, ahora le toca el turno al turf canadiense. Los Sovereign Awards, tendrán también su ceremonia anual de premiación el venidero 23 de febrero, y el Jockey Club de Canadá dio a conocer la lista de finalistas.

El Sovereign Award será entregado en el Paramount Eventspace en Ontario y al igual que su par, el Eclipse Award, los nominados para el Caballo del Año se darán a conocer al final del evento.

Mansetti en la lista de los nominados

La carrera más importante del hipismo en esa nación es el King’s Plate, un evento de $1,000,000 que es de las pruebas selectivas más antiguas del continente. La misma es en 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre pista de arena sintética.

El ganador de la edición 2025 del King’s Plate, fue Mansetti. Este potro entrenado por Kevin Attard, aparece nominado para la categoría de Campeón de 3 años junto a Boreals Trail y Take Charge Tom. Mansetti fue conducido en esa oportunidad por el ganador del Eclipse Award como mejor aprendiz, Pietro Moran.

Casualmente, Moran está nominado también dentro de la misma categoría pero relacionada con Canadá. Austin Adams y Xarel Forde, son los otros aprendices que por su desempeño, se hicieron acreedores del lugar dentro del cuatro de finalistas.

En cambio, por el lado de los entrenadores, el multicampeón de ese circuito, Mark Casse, intentará sumar otro Sovereign Award a su gigantesca estantería de premios. Casse ganó 16 veces este galardón, pero ahora competirá con el que fue el triunfador en la edición de 2024, Kevin Attard. El veteranísimo Martin Drexler, es el otro finalista.

Las categorías a premiar incluyen los mejores de cada generación (dosañeros, tresañeros, cuatro y más años), por superficie (grama, sintética), los sprinters, propietarios, jinetes, criadores y también las yeguas madres serán premiadas.