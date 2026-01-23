Hipismo

Eclipse Awards: Pietro Moran se alza con el premio como mejor jinete aprendiz 2025

Destacó con la victoria en el King’s Plate con el ejemplar Mansetti

Dentro de una majestuosa noche es celebrada la edición 55 de los Eclipse Awards, dentro de las lujosas instalaciones del The Breakers Palm Beach en el sur de Florida, en la cual, se destaca a los mejores de la temporada 2025 en Estados Unidos.

Dentro del reglón humano el joven piloto Pietro Moran, se quedó con el premio como mejor jinete aprendiz 2025, con campaña entre Canadá y Estados Unidos.

Pietro Moran ganador del premio Eclipse como Mejor Jinete Aprendiz 2025

Morán de 20 años, encabezó a todos los aprendices en tres categorías estadísticas en 2025. Morán sumó 137 victorias en 811 carreras y ganancias de $5,883,602 como aprendiz hasta el 27 de diciembre.

Terminó segundo en la clasificación de jinetes de Woodbine con 139 victorias, solo por detrás del veterano Rafael Hernández. Desde entonces, ha competido en Turfway Park, Kentucky, donde su aprendizaje finalizó a principios de este mes.

Se une a un grupo selecto de aprendices con sede en Canadá que han obtenido un premio Eclipse, después de Mickey Walls, Neil Poznansky, Emma-Jayne Wilson, Omar Moreno y Kazushi Kimura.

Dentro sus grandes triunfos se destacan en el King's Plate, y el Marine Stakes (G3) con Mansetti y el Seaway Stakes (G3) con Elysian Field.

Hipismo