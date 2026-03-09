Pixar vuelve a apostar al cine animado con “Monsters, Inc. 3”

Suscríbete a nuestros canales

El universo de monstruos que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo está listo para volver a la gran pantalla. Pixar confirmó oficialmente que está desarrollando una tercera entrega de la franquicia “Monsters, Inc.”, una de las historias más emblemáticas del estudio.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía, que busca reforzar su posición en la industria del cine animado tras algunos resultados discretos con producciones originales en los últimos años.

Aunque por el momento no se han revelado mayores detalles sobre la trama, el proyecto marca el regreso del universo protagonizado por Sulley y Mike Wazowski, dos personajes que se convirtieron en íconos de la animación desde el estreno de la primera película en 2001.

La estrategia para "Monsters, Inc. 3"

El desarrollo de “Monsters, Inc. 3” forma parte de un giro estratégico dentro de Pixar. El estudio, pionero en la animación digital, planea fortalecer su catálogo con secuelas de sus historias más populares mientras continúa explorando nuevas ideas.

En los últimos años, algunas producciones originales del estudio no alcanzaron el impacto esperado en taquilla.

Sin embargo, las continuaciones de sagas conocidas han demostrado ser un motor económico poderoso. Un ejemplo claro fue “Inside Out 2”, que superó los 1.700 millones de dólares en recaudación mundial, confirmando la fuerza de las franquicias consolidadas.

Por ello, Pixar ha decidido reforzar universos narrativos que ya cuentan con una base sólida de fans.

Un universo que sigue creciendo

La franquicia comenzó con la película original “Monsters, Inc.”, estrenada en 2001, que presentó un mundo donde los monstruos obtienen energía a partir de los gritos de los niños humanos.

La cinta recaudó más de 528 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos del estudio.

Más de una década después llegó “Monsters University” (2013), una precuela que narró cómo se conocieron Sulley y Mike durante sus años de universidad y que superó los 743 millones de dólares en taquilla global.

La historia también se expandió con la serie animada “Monsters at Work”, que continuó la narrativa del primer filme y mostró cómo la ciudad de Monstruópolis cambió su sistema energético al descubrir que la risa infantil generaba más energía que el miedo.

Ahora, con una tercera película en desarrollo, el universo de los monstruos promete volver a evolucionar.