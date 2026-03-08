Karol G enfrenta críticas por supuesto abandono a su hermana Verónica

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, un comentario se ha viralizado insistentemente en redes sociales: “Mala hermana, ayuda a Verónica”. Esta frase ha sido repetida por numerosos usuarios que reaccionan al difícil momento que estaría atravesando Karol G y su hermana Verónica Giraldo.

Todo esto en medio de una delicada situación familiar que ha captado la atención pública. Muchos seguidores han cuestionado a la artista por no pronunciarse públicamente para respaldar a su hermana.

El dolor de la hermana de Karol G

La controversia parte de la exposición pública que Verónica Giraldo ha hecho de lo que describe como uno de los momentos más difíciles de su vida.

La influencer y hermana mayor de Karol G relató en redes sociales que su expareja, Jaime Llano, estaría llevando a cabo acciones legales para obtener la custodia de su hija de tres años, Sophia.

Verónica ha narrado el proceso con visible angustia y, en ocasiones, entre lágrimas, denunciando que se siente sola frente a esta batalla judicial y emocional.

Según sus declaraciones, la separación con Llano ocurrió mientras estaba embarazada, y desde entonces ha enfrentado una compleja disputa legal por la custodia de su pequeña, lo cual ha afectado profundamente su bienestar emocional.

Críticas a 'La Bichota'

El comentario “Mala hermana, ayuda a Verónica” no tardó en generar eco en distintas redes, donde algunos seguidores han señalado a Karol G, argumentando que por su fama, influencia y posición podría hacer más visible su apoyo a Verónica.

Quienes sostienen esta postura creen que un respaldo público por parte de la cantante podría ayudar a dirigir más atención hacia la situación personal que está atravesando su hermana.

No obstante, también han surgido defensores de la reggaetonera. Entre ellos, varios fans han recordado que los asuntos familiares suelen ser íntimos y que el hecho de que una figura pública no comparta detalles en redes no significa ausencia de apoyo.

Muchos recalcan que las cuestiones legales y personales a menudo requieren discreción, y que no todo respaldo se muestra en público. La defensa subraya que apoyar a un ser querido no siempre debe traducirse en proclamaciones en redes sociales.