Jamie Lee Curtis causa sensación al mostrar su busto en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria actriz de Hollywood, Jamie Lee Curtis, volvió a acaparar titulares tras compartir una fotografía que dejó a muchos sin palabras.

La estrella, conocida por su larga trayectoria en el cine, sorprendió a sus seguidores al posar con una actitud sensual que rápidamente desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Jamie Lee Curtis desborda sensualidad

La imagen fue tomada desde el asiento trasero de una limusina mientras la actriz lucía un sostén de encaje negro, el cual mostró al destapar una de sus "lolas". Aunque la fotografía tenía un tono coqueto, el gesto también escondía una intención especial.

Su intención fue apoyar el nuevo proyecto cinematográfico de su amiga y ahijada, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral y miles de usuarios comenzaron a comentar la seguridad y el sentido del humor con el que Curtis compartió la imagen.

Con su característico humor, la estrella explicó que su ahijada le había enviado la prenda como regalo y decidió usarla para promocionar el nuevo filme.

En el texto, hizo una broma sobre su propio cuerpo al referirse a su busto como parte de sus “money makers”, una expresión que utilizó de forma divertida para explicar por qué eligió esa imagen para apoyar el proyecto.

Una estrella que sigue marcando pauta

Con casi cinco décadas de carrera en el cine, Jamie Lee Curtis ha sabido reinventarse constantemente y mantener una relación directa con su público. Esta vez, una simple fotografía bastó para generar conversación en redes sociales y volver a colocar su nombre en el centro.

A sus 67 años, la actriz demuestra que la confianza, el humor y el apoyo a sus colegas siguen siendo parte esencial de su personalidad pública. Y si algo quedó claro tras esta publicación, es que todavía sabe perfectamente cómo sorprender a internet.