La Miss Universo Sheynnis Palacios abre el juego de Nicaragua en el Clásico Mundial

La presencia de Sheynnis Palacios volvió a despertar el orgullo nacional entre los nicaragüenses. La Miss Universo 2023 deslumbró previo al partido de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, al realizar el lanzamiento ceremonial antes del duelo contra los Países Bajos en Miami.

El evento se celebró en el LoanDepot Park, estadio ubicado en la ciudad de Miami, donde la selección nicaragüense buscaba recuperarse tras su debut en el torneo.

Sheynnis Palacios levantó los aplausos

Vestida con la camiseta de la selección nacional, jeans y un top blanco, Palacios caminó hacia el terreno de juego con una sonrisa visible y un gesto de entusiasmo que no pasó desapercibido entre los presentes.

La reina de belleza levantó los brazos en señal de celebración antes de lanzar la primera bola, provocando aplausos y muestras de apoyo desde las gradas.

Palacios no solo simbolizó apoyo al equipo nacional, sino también recordó el impacto internacional que ha tenido la joven desde que hizo historia al ganar el certamen de Miss Universo 2023, convirtiéndose en la primera nicaragüense en lograr esa corona.

Desde que fue coronada, Sheynnis se ha convertido en una de las figuras públicas más influyentes de Nicaragua. Nacida en Managua en el año 2000, la modelo y comunicadora social ha utilizado su visibilidad internacional para promover temas como la salud mental y el empoderamiento femenino.

Nicaragua busca recuperarse en el grupo D

El encuentro frente a Países Bajos forma parte de la fase de grupos del torneo, donde Nicaragua compite en el Grupo D junto a selecciones de gran nivel como República Dominicana, Venezuela e Israel.

La participación en el Clásico representa un reto deportivo importante para el conjunto nicaragüense, que intenta consolidarse en el escenario internacional del béisbol.

Tras el enfrentamiento contra Países Bajos el cual finalizó con marcador a favor de los europeos, el calendario de Nicaragua continúa con partidos frente a Israel y Venezuela en los días siguientes, compromisos clave para definir sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.