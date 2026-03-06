Clásico Mundial de Beisbol lanza su primera banda sonora con tres grandes artistas

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol arrancó para darle emoción a la pelota en todo el mundo, pero no vino solo, estuvo acompañado de su canción oficial 'Make It Count', en la voz de Becky G, Myke Towers y Yeonjun, miembro de Tomorrow X Together.

'Make It Count' es un guiño a las sedes de esta disputa deportiva que se celebra en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, tres lugares que comparten una misma pasión por el deporte. Por ello, la selección de estos artistas para dar vida al tema, disponible en todas las plataformas digitales.

Esta producción musical es la primera para que se realiza para festejar el torneo a cargo del reconocido Tainy, dos veces ganador del Grammy, y que posee experiencia trabajando con Bad Bunny, Dua Lipa o Justin Bieber.

Otros temas del Clásico Mundial de Béisbol

Otros artistas se sumaron a la jornada para estrenar su propia canción para el Clásico Mundial de Beisbol. La cantante puertorriqueña Young Miko publicó 'MVP', un tema que refleja la conexión entre el béisbol y su isla natal.

Además, el japonés Fujii Kaze estrenó 'My Place' para celebrar la jornada deportiva que termina el 17 de marzo de 2026, prevista en el LoanDepot Park, de los Marlins de Miami.