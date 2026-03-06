Un Clásico Mundial en casa: el gran sueño de Albert Pujols para Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Albert Pujols, ahora desde su posición como mánager de la selección dominicana, ha mostrado su satisfacción con la serie de fogueo disputada esta semana. Tras el empate frente a los Tigres de Detroit en el último juego de preparación, el "Futuro Inmortal" de Cooperstown aprovechó para enviar un mensaje contundente: la República Dominicana necesita, con urgencia, un estadio a la altura de su talento.

Pujols es consciente de que el entorno actual no cumple con las exigencias de la Major League Baseball (MLB) para albergar eventos de gran envergadura. Para el mánager, jugar un Clásico Mundial en un estadio que no sea de primer nivel sería manchar la rica historia del país en este deporte.

La advertencia de un histórico

Para Pujols, la falta de una sede moderna no es solo un tema de comodidad, sino de orgullo nacional y justicia deportiva. "Yo de verdad doy mi voto a que nosotros necesitamos un estadio nuevo", afirmó la exestrella tras el último encuentro de preparación.

"Nuestro país, con el talento que tenemos en Grandes Ligas y en la historia del béisbol, no puede quedarse sin el chance de tener una ronda del Clásico Mundial aquí. No lograr eso sería un fracaso en nuestra historia", sentenció el dirigente.

El respaldo de la MLB y el factor Rob Manfred

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha sido claro en sus visitas previas: la República Dominicana tiene la pasión, pero le falta la infraestructura. Pujols reforzó esta idea, señalando que la puerta está abierta si se cumple con los requisitos técnicos y de capacidad.

"El comisionado siempre ha sido abierto: si nosotros en un futuro tenemos un estadio capaz de albergar una ronda, él no va a tener ningún problema en traerla", explicó Pujols. Según el mánager, el compromiso de la MLB está supeditado a que el país ofrezca un recinto con características modernas de seguridad, capacidad de parqueo y servicios.

Un proyecto en manos del Ejecutivo

El sueño de un nuevo parque de pelota no es una idea abstracta. Actualmente, el presidente de la República, Luis Abinader, ya cuenta con un informe detallado sobre el potencial de los terrenos de la "manzana" del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Este proyecto busca atraer inversión privada para transformar el área en un complejo deportivo y comercial de vanguardia.

Pujols mantiene la esperanza de que este plan pase del papel a la realidad en el corto plazo. "Yo espero que en un futuro eso pase. Vamos a ver si en tres o cuatro años, quizás para el próximo Clásico, ya podemos jugar en casa", comentó con optimismo.

El descontento de la fanaticada

A pesar de la alegría por ver a las estrellas dominicanas enfrentarse a equipos de MLB, la experiencia de los fanáticos en el actual Estadio Quisqueya dejó mucho que desear. Las quejas recurrentes durante la serie contra Detroit se centraron en puntos críticos que alejan al país de los estándares internacionales:

Falta de parqueos: El caos vehicular y la escasez de estacionamientos seguros siguen siendo el principal dolor de cabeza.

Estado de los baños: La higiene y mantenimiento de las instalaciones sanitarias fueron blanco de duras críticas.

Distribución y accesos: La logística dentro del estadio no permite un flujo cómodo para la cantidad de personas que atraen estos eventos.

Hacia el inicio del Clásico

Mientras el debate sobre el estadio continúa, el enfoque inmediato de Pujols está en el diamante. Tras el empate ante Detroit, el equipo dominicano se muestra sólido y con la química necesaria para buscar la corona. La meta está clara: ganar fuera de casa ahora, con la esperanza de que, en la próxima edición, la celebración sea en un estadio nuevo en el corazón de Santo Domingo.