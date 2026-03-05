Tras su arresto Britney Spears desaparece de redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Luego del arresto de Britney Spears, la “Princesa del pop” no dejó rastro de su existencia en las redes sociales, eliminando por completo una de sus plataformas más poderosas.

La intérprete ‘Baby One More Time’ fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California a las 9:30 pm, hora local, y liberada en la madrugada de este jueves 05 de marzo.

Ryan Ayers, agente de la Patrulla de Caminos de California, explicó que fue un acontecimiento, pero la cantante rendirá cuenta ante la justicia en un tribunal, el próximo 04 de mayo, para esclarecer lo sucedido.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, comentó para CNN a través de un intercambio de correos.

Britney Spears se despide de Instagram

Tras recuperar el control de su vida, Spears recuperó su acceso a la red social donde comenzó a publicar videos bailando de manera elocuente, acaparando la mirada del mundo. Su primer material viral aparecía dando vueltas con cuchillos.

Aunque estos bailes pusieron en tela de juicio su salud mental, en ellos encontró un escape de todo su mundo, según comentó una fuente cercana. Cada semana ‘La Princesa del pop’ hacía público un nuevo audiovisual.

Sin embargo, en el marco de su detención Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram con más de 40 millones de seguidores y su canal de comunicación número uno.