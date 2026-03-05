Farándula

Tras su arresto Britney Spears desaparece de redes sociales

La “Princesa del pop” fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

Por

Kleimar Reina
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 06:22 pm
Tras su arresto Britney Spears desaparece de redes sociales
Suscríbete a nuestros canales

Luego del arresto de Britney Spears, la “Princesa del pop” no dejó rastro de su existencia en las redes sociales, eliminando por completo una de sus plataformas más poderosas.

NOTAS RELACIONADAS

La intérprete ‘Baby One More Time’ fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California a las 9:30 pm, hora local, y liberada en la madrugada de este jueves 05 de marzo.

Ryan Ayers, agente de la Patrulla de Caminos de California, explicó que fue un acontecimiento, pero la cantante rendirá cuenta ante la justicia en un tribunal, el próximo 04 de mayo, para esclarecer lo sucedido.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, comentó para CNN a través de un intercambio de correos.

Britney Spears se despide de Instagram

Tras recuperar el control de su vida, Spears recuperó su acceso a la red social donde comenzó a publicar videos bailando de manera elocuente, acaparando la mirada del mundo. Su primer material viral aparecía dando vueltas con cuchillos.

Aunque estos bailes pusieron en tela de juicio su salud mental, en ellos encontró un escape de todo su mundo, según comentó una fuente cercana. Cada semana ‘La Princesa del pop’ hacía público un nuevo audiovisual.

Sin embargo, en el marco de su detención Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram con más de 40 millones de seguidores y su canal de comunicación número uno.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Jueves 05 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?