Amanda Miguel pone en tela de juicio el talento de Ángela Aguilar

Una de las voces más potente de la música latina, Amanda Miguel opinó sobre colaborar con Ángela Aguilar, un comentario que desestima por completo la posibilidad de un dueto y pone en duda el talento de la hija de Pepe.

Desde los años 80, la cantante argentina radicada en México, dominó la escena musical con temas como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, de esta manera consagró su carrea. Sin embargo, ha sido meticulosa al momento de trabajar con otros creativos.

Amanda reveló que prepara un álbum con dúos nunca antes visto. La idea es juntar varias voces femeninas en un solo proyecto. “Voy a hacer un disco de dúos con puras mujeres que canten bonito”, comentó en el programa Sale el Sol.

Entre las opciones que ha considerado se encuentran Karol G, Mon Laferte y Belinda; además cabe la posibilidad que Cazzu se una este ambicioso álbum de la argentina.

Amanda Miguel cuestiona la voz de Ángela Aguilar

En un encuentro con reporteros fue cuestionada por una periodista de Sale el Sol sobre hacer un dueto con Ángela Aguilar a lo que respondió de forma tajante “no”, y agregó “No me llama la atención su voz”.

La periodista insistió si cambiaría de opinión considerando que la joven ha dicho que su voz está entrenada y ha sido educada. Ante eso, Miguel finalizó: “Pues mmm ok”.