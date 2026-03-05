Diario español responde a la demanda de Julio Iglesias por previas acusaciones

Suscríbete a nuestros canales

La controversia entre el legendario cantante español, Julio Iglesias, y el medio digital elDiario.es ha escalado a un nuevo nivel.

Luego de que el artista presentara una demanda contra el periódico por una investigación periodística sobre denuncias de presuntos abusos sexuales, la redacción del medio reaccionó públicamente asegurando que defenderá su trabajo y que no se retractará de lo publicado.

Origen del conflicto entre Julio Iglesias y el diario

La controversia comenzó tras la publicación de un reportaje que recoge denuncias de dos exempleadas del cantante que lo acusaron de presuntas agresiones y acoso sexual en una de sus residencias en República Dominicana.

Según los informes periodísticos, las acusaciones fueron investigadas durante varios años y contaron con testimonios de las mujeres, así como documentos y otros elementos recopilados durante el proceso de indagación.

Sin embargo, la Fiscalía española terminó archivando la denuncia debido a una cuestión de jurisdicción, al considerar que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España y, por tanto, no correspondía a ese país continuar con la investigación.

En la demanda presentada ante un tribunal de Madrid, el cantante acusa al medio de haber construido un “montaje periodístico” basado en las denuncias de las exempleadas y de participar en una campaña de desprestigio en su contra.

Como parte de su reclamo, el español exige que el periódico rectifique las informaciones publicadas, elimine los artículos relaciones con el caso y se abstenga de difundir nuevos contenidos que puedan afectar su imagen pública.

La respuesta del medio: "No nos retractaremos"

La reacción del periódico fue inmediata. Su director, Ignacio Escolar, aseguró que el equipo periodístico está preparado para defender el trabajo realizado.

Escolar afirmó que, el proceso judicial será largo y complejo, pero expresó su confianza en que los tribunales terminarán respaldando la investigación. También dejó claro que el medio no tiene intención de pedir disculpas ni rectificar la información publicada.

El periodista sostuvo que el reportaje se elaboró con rigor y que se basa en testimonios, documentos y pruebas médicas que fueron revisadas durante el proceso de investigación. Además, explicó que el trabajo contó con la colaboración de periodistas de Univisión Noticias.