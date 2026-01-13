Julio Iglesias sostendría "actos sexuales" con jovencitas venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 12 de enero fue revelado un trabajo especial sobre denuncias de abusos sexuales en contra del cantante español Julio Iglesias. Dos extrabajadoras del artista, han hablado de todos los momentos de escuridad que pasaron en una villa que tiene el hombre en Punta Cana, República Dominicana.

Ambas contaron que el hombre las obligó hacer todo tipo de cosas como tríos, sexo oral, penetración sin consentimiento, besos, entre otras, que las marcaron, teniendo solo de 22 a 23 años.

Jovencitas venezolanas

En el trabajo especial realizado por El Diario de España Y Univisión Noticias de Estados Unidos, una de las mujeres comentó que Iglesias, tenía un grupo de señorita de diversos países, con las cuales realizaba actos sexuales.

“El primer rango era Julio, el mandaba. Luego las señoritas que eran de diferentes países de Latinoamérica de Colombia, Venezuela y Panamá. El rango más bajo éramos nosotras las dominicanas, las chicas de servicio”, comentó.

La otra afectada indicó que el nacido el 23 de septiembre de 1943, según vestía a las señoritas como sirvientas, que no podían hablar entre ellas y que todo ocurrió en el año 2021.

“A él no le importa el currículo de las mujeres, sino decidía las que le gustaran. Él imponía todo, hasta exámenes les realizaban para saber si tenían alguno enfermedad sexual”, dicen.

Más detalles del trabajo

Las mujeres afirman tener documentos, fotografías, mensajes y evidencias de todo lo ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España, donde al artista tiene villas, en especial en Punta Cana, que llamaron como “La casita del terror”.

Hasta el momento el artista de 82 años y su equipo, no se han pronunciado por las fuertes acusaciones, que aún no se conoce si serán llevadas ante la justicia.

“Me hizo sentir lo peor, tenía mucha inocencia, él jugó con todo eso. Vio mi inocencia y se aprovechó de eso”, dice con lágrimas una mujer en el trabajo especial.