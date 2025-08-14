Julio Iglesias habla sobre su salud: “Se formó en mi espalda un tumor”

Suscríbete a nuestros canales

El legendario cantante Julio Iglesias, a sus 81 años, decidió salir del silencio con estilo y una dosis de su clásico humor. En medio del torbellino mediático que rodea su estado de salud, el icónico artista ha roto el molde, desmintiendo rumores sobre una posible retirada.

Además, aprovechó de revelar detalles de su salud que se desconocían, por ejemplo, que, hace más de seis décadas atravesó un complicado momento después que le diagnosticaran un tumor benigno en su espalda.

Julio Iglesias habla del tumor

En una entrevista para la revista ¡Hola! y con el sello personal que lo caracteriza, Julio relató con sencillez y gracia: “Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas”.

“Fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y feliz estudiando en Cambridge”, agregó el español, dejando claro que, no fue tan difícil para él dicho padecimiento.

Planea seguir en la industria

Apuntando a los rumores, Julio también remató con su característico sentido del humor: “Siempre digo que tengo 20 años de cintura para arriba y muchísimos de cintura para abajo”. Una respuesta diseñada para desinflar cualquier alarma de despedirse de la música.

¿Y la retirada? Olvídalo. El intérprete de “Quijote” lo ha dejado clarísimo: “De retirada, nada”. Lejos de apagar su luz, insiste en que sigue trabajando, y con un proyecto que promete iluminar su legado: una serie sobre su vida que prepara para Netflix, y en la que está profundamente involucrado.

Hoy, el español vive alejado de la vorágine de los escenarios, disfrutando de una vida tranquila en las Bahamas, junto a su esposa Miranda Rijnsburger. Entre chapuzones en la piscina (“como un pez al que le persigue un tiburón”, bromeó).

De igual forma, disfruta de momentos de introspección y reveló que, ha aprendido a disfrutar de la soledad elegida, esa que no impone la vida sino que reconforta.