El venezolano José Francisco D'Angelo asume el entrenamiento de Brotha Keny, vendido por cifra récord en subasta

El prometedor caballo Brotha Keny ha sido el protagonista de la Subasta de Diciembre de Inglis Digital USA, alcanzando un precio de venta récord de 550.000 dólares. Este monto no solo representa la cifra más alta jamás pagada en la plataforma de subastas en línea, sino que también impulsó una recaudación total récord para el evento.

José Francisco D'Angelo entrenará el ejemplar

El equino, un castrado de 3 años hijo de Mo Town, fue adquirido por Meah/Lloyd Bloodstock, actuando como agente para un consorcio de propietarios que incluye a Mike y Jules Iavarone, TTC Stables y Morplay Racing.

Brotha Keny ingresó a la subasta con el impulso de una reciente victoria en el Zia Park Derby, obtenida solo ocho días antes bajo la tutela del entrenador William Morey. Su rendimiento consistente y su historial en carreras de stakes lo convirtieron en un activo codiciado en el mercado.

«Este es el tipo de caballo que uno sueña con tener, y no suelen aparecer muy a menudo en el mercado abierto, así que hay que felicitar a Inglis Digital USA por haberlo reclutado», comentó Meah, representante de los nuevos dueños. «Ha sido un modelo de consistencia este año desde que volvió a la pista de tierra. Los números no mienten, y los suyos apuntan en una dirección muy positiva».

Durante el verano, Brotha Keny demostró su valía con una victoria en el Bourbon Flight Stakes en Churchill Downs y figuraciones destacadas en el Grado 3 Indiana Derby y el G3 West Virginia Derby. En total, ha ganado cuatro de sus 13 salidas y acumulado 499.528 dólares en premios.

«Sus últimas tres carreras han sido magníficas, incluso la derrota en Keeneland en una carrera con bonificación fue una gran actuación», añadió Meah, confirmando el futuro del caballo. «Luego, volvió para ganar el Zia Park Derby con una actuación dominante. Solo tiene tres años y toda una carrera por delante. Todos estamos emocionados, especialmente José D'Angelo, que será el encargado de entrenarlo a partir de ahora».