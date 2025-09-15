Mira los planes que tiene José Francisco D'Angelo para Bentornato: ¿Rumbo a la Breeders' Cup?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de septiembre el zaino cuatroañero Bentornato reapareció a la acción luego de 10 meses de ausencia, para participar y adjudicarse con la victoria del Louisville Thoroughbred Society Stakes de $300.000, realizado a la altura de la décima competencia de la programación en Churchill Downs.

Con la magistral conducción del cinco veces ganador del Eclipse Award Irad Ortíz Jr., Bentornato entrenado por el reconocido venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo, logró un tiempo de 1.08’’43 para los seis furlones (1.200 metros) del recorrido y abonó un dividendo de $5,56 a ganador, $3,86 el placé y $2,90 el show.

Jose Francisco “Kikito” D’Angelo: Bentornato Próximo Pasos

El trainer venezolano comentó este domingo 14 septiembre que por los momentos los próximos pasos de Bentornato será permanecer en Kentucky por poco tiempo antes de viajar al óvalo de Gulfstream Park para continuar con su preparatoria para un regreso a la Breeders’ Cup 2025.

“Él (Bentornato) se va a quedar aquí unas semanas más, pero probablemente regresará a Florida (Gulfstream Park) y luego de Florida a la Breeders’ Cup”, dijo D’Angelo en una entrevista publicada por el portal digital paulickreport.com, la cual, el propio preparador asistió este mismo domingo a la jornada de the September Yearling Sale en Keeneland, Kentucky.

Cabe recordar que el hijo del padrillo Valiant Minister en Candy Ride quedó subcampeón en la pasada Breeders' Cup Sprint (G1) en el mes de noviembre de 2024 en Del Mar.