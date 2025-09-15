Gustavo Delgado consigue su vigésimo stakes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El campeón de los entrenadores zulianos, Gustavo Delgado, mejor conocido por sus allegados como “Caletero”, sumó este fin de semana su vigésimo stakes de por vida en Estados Unidos. Delgado, en la jornada del sábado, presentó un ejemplar en el circuito neoyorquino para conquistar el éxito en los $150 mil que repartió el Floral Park Stakes.

Gustavo Delgado, en yunta con el jinete Kendrick Carmouche, quien llevó las riendas de la juvenil de tres años Luna Louska, para imponerse en la décima carrera reservada para el Floral Park Stakes, valorada en $150,000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama. Dentro de una carta de once carreras, esta fue la mejor rentada. Luna Louska aprovechó su condición de velocista para ganar este evento desde la partida en crono de 68”.

Luna Louska es una hija de Complexity que lució su mejor condición para el evento, para colocarse en la punta y controlar al pelotón de nueve rivales que le salieron al paso. Carmouche, sin perder tiempo, aprovechó el puesto de salida para colocarse al mando de la prueba y llevar el pace de la carrera con parciales 21,2 y 45,2 que le permitieron neutralizar cualquier ataque en los metros finales. En la recta final exigida para dar el foot drive, Luna Louska dejó 55,1 para mil metros y colocar un margen de dos largos sobre Love Appeals, que fue su escolta.

Luna Luska, una hija de la matrona Jamaican Smoke por Latent Heat, arrojó en la taquilla $11,94 a ganador. Ahora luce un récord de cuatro victorias en seis presentaciones con una ganancia de $184,330 en el banco para las conexiones de JR Ranch, Marquee Bloodstock y High Step Racing.

Para la presente semana, Gustavo Delgado, tiene un compromiso (por ahora) en la décima carrera del sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, con el ejemplar Reputation, con la monta del panameño Miguel Vásquez, en el Princess Rooney S. (G3) con una bolsa de $200,000 en premios en distancia de 1.400 metros. Prueba que atrajo a ocho ejemplares de 3 y 4 años.