Policía británica agrega dos nuevos delitos al expediente de Russell Brand

El humorista y actor británico Russell Brand, conocido por su carrera en comedia, televisión y su presencia mediática internacional, enfrenta un nuevo vuelco legal que ha encendido las alarmas en el mundo del entretenimiento.

La Policía Metropolitana de Londres presentó dos cargos adicionales por delitos sexuales, confirmando que la investigación en su contra continúa y amplía la complejidad de un caso que ya había conmocionado al público.

Nuevas acusaciones a Russell Brand

La Fiscalía británica autorizó el martes 23 de diciembre dos nuevas imputaciones contra Russell: un cargo por violación y otro por agresión sexual, ambos relacionados con dos mujeres diferentes y presuntamente ocurridos en 2009.

Estos nuevos cargos se suman a los cinco ya existentes por delitos similares que involucran a otras cuatro mujeres, con hechos que supuestamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

Brand, de 50 años, tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 20 de enero de 2026 para responder a estas nuevas acusaciones, mientras que el juicio por los cargos anteriores está programado para comenzar el 16 de junio de 2026 en un Tribunal al sur de Londres.

Antecedentes de Russell

Este desarrollo amplía significativamente el alcance de un caso que ha tenido eco internacional desde que salió a la luz en 2023, tras reportajes investigativos que impulsaron a varias mujeres a presentar denuncias ante las autoridades.

Inicialmente, estas acusaciones se hicieron públicas a raíz de investigaciones periodísticas que arrojaron luz sobre supuestos patrones de comportamiento delictivo de Russell, provocando una extensa cobertura mediática.

Con las nuevas imputaciones, el número total de mujeres implicadas en las denuncias aumentó a seis, intensificando la atención del público, los medios y los sectores de derechos de las víctimas.

Las autoridades han declarado que la investigación sigue activa y abierta, y han instado a cualquier persona con información adicional a ponerse en contacto con la policía.