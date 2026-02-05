Cantante Zion vive robo millonario en aeropuerto

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue víctima de un robo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, España. Fueron dos hombres que se llevaron la mochila del puertorriqueño que tenía una jugosa cifra de dinero.

Los sujetos identificados y capturados por la justicia española son de origen magrebí, y aprovecharon la oportunidad que el intérprete de “Hoy lo siento” estaba en una cafetería del aeropuerto esperando su vuelo, para hurtar el bolso.

Suma llevada del bolso

Las autoridades afirmaron que los individuos se llevaron la jugosa cifra de 2,5 millones de dólares en efectivo que tenía Zion en su bolso. Además de otros artículos de lujo como Rolex y Patek Philipp.

El cantante y su equipo informaron a las autoridades, quienes de manera rápida lograron ubicar a los dos responsables de 31 y 29 años, deteniéndolos antes de fugarse.

El robo se realizó el lunes 2 de febrero de 2026, estando el bolso en un carro de equipaje que ambos sujetos detectaron de manera rápida.

La Policía Nacional de España recuperó el bolso, que tenía en el interior todo el dinero, y que fue devuelto el exponente urbano.

Zion arrestado

En el pasado mes de enero, el artista de 44 años fue arrestado en Río Grande, Puerto Rico, mientras conducía una camioneta Dodge RAM, 1500, color negro del 2023, y en compañía de dos personas.

Al ser tenido por las autoridades el cantante se le hizo una prueba que arrojo que había ingerido alcohol, quedando detenido.

Horas después Zion rompió el silencio, afirmando que las acusaciones en su contra eran todas “mentiras”.