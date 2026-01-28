Cantante dominicana se dispara y hace falsa denuncia por asalto

Suscríbete a nuestros canales

Tras una denuncia por asalto, la Policía Nacional de República Dominicana, descartó el caso por una falsa acusación de La Demente, Esteisi Peña Santana, quien afirmó haber sido víctima de un atentado el pasado 26 de enero.

A través de redes sociales se viralizó la versión de la reguetonera de haber sido herida en una pierna por un arma de fuego en medio de un asalto. De inmediato, las autoridades iniciaron una investigación sobre la denuncia, dejando a la misma descartada.

La Demente mintió en su acusación

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) determinó que la herida provocada por un proyectil fue producida por la propia Santana en un incidente mientras conducía en una motocicleta marca SUZUKI AX100 de color rojo.

Según la versión oficial, La Demente viaja en la parte trasera de la moto cuando se le disparó el arma y se hirió ella misma, un hecho ocurrido en sector Olimpo, Santo Domingo Oeste. Los agentes llegaron a esta conclusión luego de varios testimonios de las personas que la acompañaban, levantamientos y análisis de cámaras de videovigilancia.

Además, el arma fue recuperada y se constató que es de porte ilegal al no estar registrada en los sistemas oficiale, junto a ello se incautó una cadena y la motocicleta involucrada.

¿Problemas con la justicia?

Por ahora, la cantante dominicana ha guardado silencio sin emitir declaraciones sobre su denuncia falsa. De igual manera, se desconoce si La Demente debe enfrentar la justicia por ofrecer un testimonio erróneo de los hechos.