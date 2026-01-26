Arrestan al cantante Zion por conducir en estado de embriaguez y presunto secuestro

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Zion fue detenido por conducir en estado de embriaguez, según informaron las autoridades pertinentes del caso.

Los hechos se desarrollaron a aproximadamente a las 10:00 pm del domingo 25 de enero, cuando Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre real del reguetonero, fue interceptado por agentes policiales en la Ruta 66, en Río Grande.

El intérprete conducía una camioneta Dodge RAM, 1500, color negro del 2023, y se encontraba en compañía de dos personas más y un segundo vehículo marca BMW color blanco que los acompaña en la vía.

Al ser detenido Zion arrojó 0.273% en la prueba de alcohol por aliento. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de mayor a 0.8%.

Denuncia por secuestro

De acuerdo a Carlos Nazario Lebrón, comandante del área policíaca de Fajardo, recibieron una llamada a las 9:00 pm de alerta por un presunto secuestro, por lo que se procedió con la detención del artista por estar a bordo del vehículo con la descripción de la denuncia.

“A las 9:30 de la noche (del domingo) surge una llamada inicial de un alegado secuestro. A raíz de esa llamada, es que se interviene con él y entonces, posterior a eso, se dan los elementos de embriaguez. El agente Héctor Fébres le realiza la prueba en la División de Tránsito de Fajardo y quedó bajo arresto”, detalló Nazario Lebrón.

La Fiscalía citó a las personas involucradas a una audiencia este lunes 26 de enero, para tomarle declaración jurada, con excepción del famoso, quien permanecía en la celda del cuartel mientras se consultaba el caso.

Zion rompe el silencio

En su salida del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Grande para evaluar su estado de salud, Zion afirmó que las acusaciones en su contra son “mentiras”. En el casi de señalamiento por presunta agresión a doméstica.

“Yo nunca he tenido problemas con mujeres, nunca”, sentenció. Esta no es la primera vez que Zion enfrenta a la justicia por conducir bajo los efectos del alcohol.