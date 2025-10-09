Así se encuentra el estado de salud Zion tras sufrir un accidente

Suscríbete a nuestros canales

Luego de sufrir un accidente de tránsito, Zion deberá permanecer de reposo pese a haber recibido el alta en las últimas horas. Su hermana Brigitte Machado y su manager Andrés Bustamante ofrecieron una actualización de su estado de salud.

Para las cámaras de Telemundo, el familiar del intérprete informó que se le está realizando unos últimos exámenes médicos para determinar su situación actual, sin embargo, compartió que Zion “está estable y fuera de peligro”.

Asimismo, agradeció por las muestras de cariño y oraciones que le han llegado al famoso y sus familiares en medio de su complicada situación. Su representante agregó que se mantiene alerta y consciente.

¿Cómo ocurrió el accidente de Zion?

Según Bustamante, Zion estaba a bordo de una motocicleta vía a un restaurante cuando por percance de salud perdió el control y ocurrió el accidente que lo mantiene alejado de sus actividades.

De igual manera desmintió que haya sufrido fractura en la clavículas y nariz, como habían asegurado algunos medios de comunicación internacionales. El boricua salió ileso y solo con algunos raspones en su cuerpo.

En cuanto al sangrado en la cabeza producto de lo sucedido se pudo controlar a tiempo, y reiteró que Zion está fuera de peligro, pero debe seguir guardando reposo para su pronta recuperación.