Estos son los horarios de los Juegos 1 y 2 de la Serie de Campeonato de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la MLB no baja su intensidad y cada vez hay menos margen de error para los equipos. Hasta ahora, las Series Divisionales nos han regalado grandes momentos, pero en cuestión de muy pocos días bajarán su telón para darle espacio a las Series de Campeonato.

Como muchos saben, durante el pasado miércoles los Azulejos de Toronto dejaron en el camino a los Yankees de Nueva York para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, esto luego de ganarles en cuatro juegos (3-1).

Por su parte, el primer clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional son los Dodgers de Los Ángeles, quienes concretaron el pase este jueves ante los Phillies de Filadelfia, también en cuatro encuentros (3-1) bastante reñidos.

Horarios listos para la Serie de Campeonato de la MLB

Al momento de la publicación de esta nota, ni Toronto ni Los Ángeles conocen a sus respectivos rivales para la Serie de Campeonato. Recordemos que, por un lado, Marineros de Seattle y Tigres de Detroit decidirán todo en el Juego 5, mientras que Cerveceros de Milwaukee lidera 2-1 la Serie Divisional sobre Cachorros de Chicago.

A pesar de esto, Major League Baseball (MLB) hizo oficial los horarios para los Juegos 1 y 2 de la Serie de Campeonato, las cuales iniciarán este domingo 12 de octubre. Vale resaltar que los horarios todavía están sujetados a cambios.

Domingo 12 de octubre

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana | 8:03 pm (ET)

Lunes 13 de octubre (En caso de que los Cerveceros de Milwaukee avancen a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional)

Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana | 5:03 pm (ET)

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional | 8:08 pm (ET)

Lunes 13 de octubre (En caso de que los Cachorros de Chicago avancen a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional)

Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana | 4:38 pm (ET)

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional | 7:08 pm (ET)

Martes 14 de octubre