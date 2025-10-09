MLB: ¿Azulejos de Toronto tiene lo necesario para ganar la Serie Mundial 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto confirmó lo que desarrolló en la temporada regular de Grandes Ligas. Clasificó a la postemporada como el sembrado #1 y despachó a Yankees de Nueva York 3-1 la serie. En esa contexto, ¿Tiene lo suficiente para ser campeón de la Serie Mundial en 2025?

Vladimir Guerrero Jr lidera la ofensiva de un equipo que se contagia del buen momento del dominicano. Cuenta con un bateo oportuno que cumple en distintas situaciones del juego; corren bien las bases y cuentan con una defensa que en líneas generales hace un gran trabajo.

El pitcheo podría ser su punto más débil, sobretodo contra ofensivas poderosas como la de Tigres de Detroit o Marineros de Seattle. Primero hay que superar a estos rivales para llegar a la Serie Mundial; sin embargo, pensemos que alcanzaron el objetivo, ¿Lo pueden ganar?

Azulejos de Toronto: lo positivo para ser campeón de Serie Mundial 2025

Jerarquía y estado de forma

Toronto venció a Yankees de Nueva York 3-1 en el Bronx, con una ofensiva que no se intimido en ningún momento. Contó con bateo oportuno, cierre de jugadas claves y un pitcheo abridor y de bullpen que funcionó como un reloj suizo desde el primer juego.

Superestrella encendida

Vladimir Guerrero Jr está literalmente encendido con su rendimiento en postemporada 2025. Sin embargo, lo más importante es que logra contagiar al resto de sus compañeros para mostrar un gran rendimiento. De hecho, el equipo tiene más jonrones que ponches en playoffs 2025.

Localía y timing en cada juego

Azulejos abrirá y cerrará la Serie de Campeonato de Liga Americana en casa si es necesario. Eso da tranquilidad para aplicar un plan claro para los dos primeros juegos y gestionar el bullpen para el resto. Es una táctica funcional y con la localía a su favor, pueden explotarlo.

Azulejos de Toronto: lo negativo para ser campeón de Serie Mundial 2025

Salud del roster

La baja de Bo Bichette hasta ahora no ha sido determinante en la postemporada 2025. Sin embargo, el no contar con uno de sus bateadores más sólidos, será un problema en cualquier momento cumbre del juego. Hay que cuidar bien a los abridores y no sobreexponer al bullpen para evitar lesiones.

Pitcheo con altibajos

Azulejos a diferencia de otros equipos no cuenta con un lanzador dominante. Es cierto que sus lanzadores han tenido grandes actuaciones, pero Kevin Gausman (as) tiene pésimos números en postemporada; lo que no da suficiente confianza para ganar la Serie Mundial.

Sin experiencia en Serie Mundial

Si Toronto llega a la Serie Mundial lo hará bajo una narrativa que no tiene nada que perder. Sin embargo, enfrentar a Dodgers (por ejemplo) lo dejaría por detrás en todos los aspectos: Lineup con bates superlativos, rotación intimidante y dominante y la experiencia como su mayor arma.