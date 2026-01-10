Queen Máxima busca su tercera victoria de Graded en Las Cienegas Stakes (G3) en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tiene programado para este domingo una cartelera de diez competencias, que incluyo dos pruebas Stakes; Las Flores Stakes valorada en $100.000 y Las Cienegas S. (G3) por $100.000, en seis furlongs (1.200m) y seis y medio furlong (1.300m), respectivamente. En el evento de Graded estará presente Queen Máxima, que busca su tercera victoria en la máxima categoría.

Santa Anita Park: Queen Máxima busca su tercera victoria de grado

La octava carrera de la jornada dominical fue reservada para la Las Cienegas S. (G3) por $100.000, en distancia de 1.300 metros en pista de grama, la cual atrajo a nueve yeguas maduras. Queen Máxima, Tras una exitosa campaña en 2025, ganadora de múltiples stakes de grado, comenzará su temporada como yegua de cinco años como la favorita para este evento.

El año pasado, Queen Maxima ganó 5 de 7 carreras y recaudó $457,360 para el entrenador Jeff Mullins y los copropietarios Dutch Girl Holdings LLC e Irving Ventures LLC. Sus victorias incluyeron el Unbridled Sidney en Churchill Downs y el Monrovia en Santa Anita, ambos de Grado 3; el Wishing Well en Santa Anita y el Senator Ken Maddy en Del Mar para cerrar la temporada el 31 de octubre.

Queen Maxima, en esta pista de césped en ladera tiene un récord de cuatro victorias en cinco presentaciones. La hija de Bucchero, criada en Florida, tendrá a su jinete habitual Juan Hernández a bordo.

Las Cienegas (G3) / 1.300 metros (turf) / $100.000 / 7:30 pm (vzla)